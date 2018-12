Record stagionale per X Factor su Sky Uno | semifinale più vista di sempre

Ascolti - Record stagionale per Tu si que vales : record stagionale per Tu sì que vales : lo show di Canale 5 ha raccolto ieri 5 milioni 530 mila telespettatori pari al 31.34% di share, dominando nettamente la prima serata e aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Su Rai1 la terza puntata di Portobello, condotto da Antonella Clerici, è stata seguita da 3 milioni 220 mila spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3 sempre bene Le parole della settimana, con Massimo ...

Ascolti - Record stagionale per Tu si que vales : record stagionale per Tu sì que vales : lo show di Canale 5 ha raccolto ieri 5 milioni 530 mila telespettatori pari al 31.34% di share, dominando nettamente la prima serata e aggiudicandosi la palma di programma più visto della giornata. Su Rai1 la terza puntata di Portobello, condotto da Antonella Clerici, è stata seguita da 3 milioni 220 mila spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai3 sempre bene Le parole della settimana, con Massimo ...

Nuoto. Simona Quadarella subito da Record italiano nei 1500! Miglior tempo stagionale mondiale per l’azzurra : Neanche il tempo di scendere dal ritiro in altura a Livigno, che per Simona Quadarella è subito record italiano. La tre volte campionessa europea di Glasgow ha deciso all’ultimo di partecipare ad una gara interzonale dell’Acquaniene a Roma al suo arrivo nella capitale e, con 15’44″76 è riuscita a Migliorare il primato tricolore dei 1500 metri stile libero che già le apparteneva. La romana aveva ottenuto il record il 28 ...