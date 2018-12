RAPPORTO CENSIS ' PAESE NON CRESCE PIÙ | ITALIANI SOLI E INCATTIVITI' Quadro a tinte

'L'Italia ha paura - la colpa è dei media'. RAPPORTO CENSIS - parla Mario Morcellini : Questo governo ne sarà in grado? Non è detto che non si rendano conto dei rischi, certo è la prima volta che la politica non si rende conto che governo e opposizione esigono stili diversi di ...

RAPPORTO CENSIS - da Vicenza a Pistoia : ecco le città (quasi tutte al Nord) dove gli stranieri sono più integrati : Vicenza. Poi Pesaro e Urbino, Bergamo e Pistoia. sono le città italiane con il più alto livello di integrazione, secondo il Rapporto sulla situazione sociale del paese redatto dal Censis e presentato oggi a Roma. Scarsa la partecipazione delle città del centro (oltre Pesaro e Urbino ci sono Perugia, Pisa e Macerata, nessuna del Lazio), mentre nessuna provincia appartiene al Mezzogiorno (la prima, Teramo, è 33esima). Un vero e proprio paradosso, ...

Salute - RAPPORTO CENSIS : il 73% degli italiani cura da solo piccoli disturbi : Secondo quanto emerso dal 52° Rapporto Censis, presentato oggi, ben 49,4 milioni di italiani soffrono di piccoli disturbi, come mal di schiena, mal di testa e altri, che finiscono con il condizionare la funzionalità e la qualità della vita quotidiana. Il 73,4% si è detto convinto che sia possibile curarsi da solo, con un incremento del 9,3% rispetto al 2007. “Nella tutela della Salute e nel Rapporto con la sanità è sempre più diffuso il ...

RAPPORTO CENSIS : un paese deluso che non vede il cambiamento : IL Rapporto 01 dicembre 2017 Censis: economia in ripresa, trainano industria ed export ma cresce l'Italia del rancore C'è il rischio di arrivare a prendere a picconate quelli che in passato sono ...

L’Italia del rancore dopo un anno si è incattivita. Il RAPPORTO Censis 2018 : “Le radici sociali di un sovranismo psichico: dopo il rancore, la cattiveria. La delusione per lo sfiorire della ripresa e per l’atteso cambiamento miracoloso ha incattivito gli italiani. Ecco perché si sono mostrati pronti ad alzare l’asticella”. Lo scrive il Censis nel suo rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese, presentato questa mattina dall’amministratore delegato Giorgio de Rita e dal ...

RAPPORTO Aipb-Censis : il private banking punta a impatto positivo sull'economia italiana : Per il 46% degli italiani giù le tasse sulle risorse investite nell'economia reale. Nell'indagine Censis emerge il valore sociale del private banking, anello di congiunzione tra le grandi fortune, ...

RAPPORTO Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani : Interessante quanto emerge dal “Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani”: in automobile la voglia di sicurezza vince su tutto, gli italiani non si fidano della guida automatica. Viaggiare sicuri è il primo desiderio degli italiani che si spostano con la propria auto. Vogliono tante tecnologie per la sicurezza, che evitino le collisioni, aiutino a guidare […] L'articolo Rapporto Censis-Michelin sulla mobilità degli italiani ...

RAPPORTO Agi-Censis sull'economia circolare : l'Italia insegna all'Europa : ... contiene anche un'intervista a Ellen MacArthur, fondatrice dell'omonima Fondazione nata nel 2009, in cui sostiene come 'l'economia circolare rappresenta un'opportunità di costruire un'economia ...