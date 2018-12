Raggi | difendiamo cittadini che aspettano casa popolare

romadailynews

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Roma – Il gruppo Sicurezza sociale urbana GSSU della polizia locale di Roma Capitale ha portato a termine ieri, su delega della Procura di Roma, l’operazione volta a riacquisire un alloggiodi proprieta’ capitolina in via Amico Aspertini, a Tor Bella Monaca, occupato abusivamente. L’occupante e’ risultato essere un uomo di 27 anni, appartenente a una nota famiglia sinti.L’immobile e’ stato sgomberato e tutti gli oggetti, mobili e suppellettili trovati all’interno sono stati trasferiti in un magazzino, a disposizione del proprietario che non era presente al momento delle operazioni. Il dipartimento Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale ha contestualmente consegnato l’alloggio sulla base della graduatoria dell’Edilizia residenziale pubblica. La famiglia legittima assegnataria, madre, padre e due figli ...