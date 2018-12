R Mussolini | Salvini non dica più nulla | buche a Roma le pagano cittadini

Vittorio Feltri : Matteo Salvini l'unico dopo Benito Mussolini e Alcide De Gasperi - perché la Lega vola : Il Corriere della Sera di ieri ha pubblicato in prima pagina il seguente titolo: 'La Lega vola oltre il 34 per cento'. Mentre il Movimento 5 stelle perde un punto al mese ed è stato sorpassato dai ...

Lo sfregio alla Mussolini : Salvini fa schifo quanto Mussolini : Non si sono certo risparmiate Alessandra Mussolini e Barbara Alberti. Le due erano ospiti da Chiambretti a La Repubblica delle donne. La nipote del Duce rispolvera i suoi cavalli di battaglia, primo fra tutti quello dell'immigrazione: "Bisogna che accolga tutta l"Europa, non solo l"Italia. Adesso c"è un governo che, devo dire, mi "piaciucchia" perché per la prima volta, quando il ministro dell"Interno Salvini ha detto: "Basta, chiudiamo i porti ...

Paura odio vanità : ?Mussolini fa rima con Salvini : Come spiega bene Michela Murgia nel suo libro più ancora che un contenuto, il fascismo è un metodo E tu quanto sei fascista? Scoprilo con il fascistometro di Michela Murgia" Così diventiamo fascisti"

Predappio - saluti romani e inni per il Duce. La nipote di Mussolini : “Qui persone normali - no esaltati”. Loro : “Votiamo Salvini” : Una folla di “nostalgici”, circa duemila persone, ha partecipato in mattinata a Predappio alla ricorrenza della marcia su Roma, che il 28 ottobre 1922 portò al governo Benito Mussolini. I partecipanti, arrivati da diverse regioni d’Italia, si sono concentrati in Piazza Sant’Antonio per poi formare un corteo che, portando a braccio un tricolore e alcuni striscioni, ha raggiunto il vicino cimitero di San Cassiano dove si trova la ...

Salvini omaggia i monumenti di Roma : "Non accusatemi di nostalgie Mussoliniane" : 'C'è l'Altare della Patria, posso farlo vedere senza essere accusato di nostalgie mussoliniane... lì c'è l'Eur... poco lontano c'è Latina, con bonifiche di terre che erano paludi e adesso sono città, ...

Salvini cita Mussolini. E la Moretti approva : "È una frase bellissima" : "È una frase bellissima", dice Alessandra Moretti. "Insomma", commenta sottovoce qualcuno in studio. E la gaffe è servita. Momento imbarazzante per la bella esponente Pd, un passato da parlamentare e oggi consigliera regionale del Veneto. Ospite di Giovanni Floris a Dimartedì, su La7, l'ex deputata dem si è vista chiedere di commentare la frase pronunciata da Matteo Salvini nel servizio andato in onda pochi istanti prima: "Chi si ferma è ...

Salvini cita Mussolini : “Chi si ferma è perduto”. Gaffe di Alessandra Moretti (Pd) : “È una bellissima frase” : Gaffe della consigliera regionale del Pd, Alessandra Moretti, nel corso di Dimartedì (La7). Viene mostrata una breve intervista al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, all’uscita da Palazzo Chigi, pochi minuti dopo la bocciatura della nota di aggiornamento al Def da parte dell’ufficio parlamentare del Bilancio. Il vicepresidente del Consiglio, che indossa una camicia della Marina militare, ribadisce che il governo gialloverde ...

Matteo Salvini - nel liceo a Crotone lo paragonano a Benito Mussolini. Lui : 'Cosa deve andare a fare la prof' : A Crotone come a Bologna, i professori , rossi, fanno lezioni d'odio contro Matteo Salvini . In un liceo della città calabrese, lo scientifico Firolao, è stato proposto un tema con questo titolo: 'Il ...