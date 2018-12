Quanto è smart la provincia di Cuneo nel 2018? Si premiano i Comuni delle buone

Arriva Xiaomi Black Shark - il super smartphone per giocare. Quanto siete disposti a pagarlo? : Appassionati di gaming preparatevi alla svolta, perché dal 16 novembre non dovrete più barcamenarvi per giocare alla “meno peggio” con uno smartphone non all’altezza. Infatti, Arriva ufficialmente in Italia il Black Shark, il primo smartphone Xiaomi pensato espressamente per giocare. Il primo in assoluto, per dirla tutta, è stato il Razer Phone, che trovate in vendita online a prezzi fra 600 e 750 euro. Il Black Shard è un ...