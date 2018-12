Qualificazioni Europei calcio 2020 | dove giocherà l’Italia? Definite le sedi per le sfide

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : l’Italia cerca l’impresa in Inghilterra : L’Italia del Badminton si gioca tutto a Milton Keynes: difficile trasferta in Inghilterra per gli azzurri, che in un girone molto difficile, con i padroni di casa, il Belgio e l’Ungheria, cerca la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste, che vedranno la fase finale a Copenhagen, in Danimarca dal 13 al 17 febbraio 2019. Il tecnico Robert Wetherell per centrare l’impresa ha chiamato sei azzurri, ovvero Katharina Fink, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Croazia-Italia 3-0. Azzurre costrette a disputare la seconda fase : L’Italia del Tennistavolo femminile esce sconfitta per 3-0 in Croazia nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 e non riesce a passare direttamente alla rassegna continentale. La nostra Nazionale sarà ora costretta a passare dallo step successivo di qualificazione in programma per il maggio 2019 dove verranno messi in palio gli ultimi posti per la kermesse calendarizzata per ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Kosovo-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase da imbattuti : L’Italia maschile del Tennistavolo chiude a punteggio pieno il Girone 2 del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei a squadre 2019 dopo aver vinto in Kosovo per 0-3 nella sesta ed ultima giornata. Gli Azzurri saranno attesi, nel prossimo maggio, dalla seconda fase, nella quale saranno messi in palio gli ultimi posti per la rassegna continentale. Di seguito tutti i risultati odierni. Kosovo-Italia 0-3 Fatih Karabaxhak-Antonino Amato 0-3 ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. Ininfluente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 calcio : tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari d’inizio e tv : La UEFA ha svelato il Calendario delle partite dei gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia esordirà contro la Finlandia sabato 23 marzo (ore 20.45): appuntamento casalingo per gli azzurri contro la formazione nordica, un incontro da vincere a tutti i costi per incominciare nel miglior modo possibile il nostro cammino verso la prossima rassegna continentale. Tre giorni dopo sempre impegno di fronte al nostro pubblico contro il ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Spaventa la Bosnia di Dzeko - attenzione alla Grecia : L’Italia ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nel girone di qualificazione agli Europei 2020 di Calcio, il sorteggio di Dublino è stato relativamente benevolo con la nostra Nazionale che è riuscita a evitare gli spauracchi Germania e Serbia. L’urna irlandese ci ha assicurato un gruppo abbondantemente alla portata della nostra Nazionale considerando che le prime due classificate staccheranno il pass per la rassegna ...

Calendario Qualificazioni Europei calcio 2020 : date - programma - orari e tv di tutti i gironi : A Dublino (Irlanda) sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione agli Europei di calcio 2020: si sono composti dieci gironi, cinque da cinque squadre e sei da sei formazioni, le prime due classificate accederanno alla rassegna continentale. Alcuni raggruppamenti sono particolarmente avvincenti come ad esempio quello con Olanda e Germania, quello con Portogallo e Serbia, quello con Francia e Islanda, quello con Croazia e Galles. Spagna e ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario completo delle partite dell’Italia. Date - programma - orari e tv : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio si disputeranno tra il 21 marzo e il 19 novembre 2019, l’Italia giocherà dieci partite (cinque in casa e altrettante in trasferta) con l’obiettivo ovviamente di staccare il pass per la rassegna continentale. La nostra Nazionale sta cercando di rialzarsi dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2018, le ultime uscite hanno regalato una squadra propositiva che sta cercando di uscire dal ...

Calendario Qualificazioni Europei calcio 2010 : date - programma - orari e tv del girone dell’Italia : L’Italia ha conosciuto le avversarie del girone di qualificazione agli Europei 2020, la nostra Nazionale è stata inserita nel gruppo J con altre cinque formazioni che affronteremo in incontri di andata e ritorno durante il 2019. Le prime due classificate del raggruppamento staccheranno il pass per la prossima rassegna continentale, i ragazzi di Roberto Mancini vogliono assolutamente centrare l’obiettivo e non possono fallire dopo ...

Qualificazioni Europei 2020 : Italia con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein : DUBLINO - L'Italia è stata inserita nel gruppo J nel sorteggio di Dublino dei gironi per le Qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati inseriti in un gruppo da sei ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Roberto Mancini : “Un buon girone - evitata la Germania. L’Italia deve tornare protagonista! : L’Italia ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nel torneo di qualificazione agli Europei 2020 di calcio. La nostra Nazionale ha evitato i rischiosi incroci con Germania e Serbia, l’urna di Dublino è stata relativamente benevola anche se gli azzurri non possono permettersi di sottovalutare gli avversari: la Bosnia di Dzeko e Pjanic è sicuramente la più temibile, da non sottovalutare la Grecia che vanta sempre una buona ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - le date di inizio e fine. Quando si giocano i play-off? Il programma completo : Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione agli Europei di calcio del 2020: ognuno dei dieci raggruppamenti, da cinque o sei squadre, qualificherà alla fase finale le prime due classificate. Così facendo si occuperanno 20 dei 24 posti a disposizione per la fase finale, mentre gli ultimi 4 slot verranno assegnati tramite i play-off che verranno delineati attraverso la UEFA Nations League. Di seguito il programma completo dei gironi di ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 : sorteggiati i gironi. L’Italia pesca Bosnia e Grecia - evitata la Germania : A Dublino (Irlanda) si è svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio che si disputeranno in 12 città diverse dal 12 giugno al 12 luglio (fase finale allo Stadio Wembley di Londra, capitale della Gran Bretagna). Le 55 Nazionali affiliate alla UEFA sono state suddivise in 10 gironi (cinque da quattro squadre e altrettanti composti da cinque formazioni), si giocheranno incontri di andata e ritorno, le prime due ...

LIVE Sorteggio Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : Italia con Bosnia e Grecia - azzurri mediamente fortunati : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio dei gironi di qualificazione degli Europei 2020 di calcio. A Dublino (Irlanda) conosceremo la composizione dei 10 gruppi che promuoveranno le migliori venti Nazionali alla prossima rassegna continentale: l’urna della capitale designerà i vari incroci e disegnerà l’intero percorso di qualificazione. Le 55 squadre affiliate alla UEFA sono state suddivise in sei fasce di merito in ...