Qualificazioni Euro 2020 | esordio al “Friuli” per l’Italia

Badminton - Qualificazioni Europei a squadre miste 2019 : l’Italia cerca l’impresa in Inghilterra : L’Italia del Badminton si gioca tutto a Milton Keynes: difficile trasferta in Inghilterra per gli azzurri, che in un girone molto difficile, con i padroni di casa, il Belgio e l’Ungheria, cerca la qualificazione ai prossimi Europei a squadre miste, che vedranno la fase finale a Copenhagen, in Danimarca dal 13 al 17 febbraio 2019. Il tecnico Robert Wetherell per centrare l’impresa ha chiamato sei azzurri, ovvero Katharina Fink, ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre femminili 2019 : Croazia-Italia 3-0. Azzurre costrette a disputare la seconda fase : L’Italia del Tennistavolo femminile esce sconfitta per 3-0 in Croazia nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 e non riesce a passare direttamente alla rassegna continentale. La nostra Nazionale sarà ora costretta a passare dallo step successivo di qualificazione in programma per il maggio 2019 dove verranno messi in palio gli ultimi posti per la kermesse calendarizzata per ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : Kosovo-Italia 0-3. Azzurri alla seconda fase da imbattuti : L’Italia maschile del Tennistavolo chiude a punteggio pieno il Girone 2 del Gruppo B delle Qualificazioni agli Europei a squadre 2019 dopo aver vinto in Kosovo per 0-3 nella sesta ed ultima giornata. Gli Azzurri saranno attesi, nel prossimo maggio, dalla seconda fase, nella quale saranno messi in palio gli ultimi posti per la rassegna continentale. Di seguito tutti i risultati odierni. Kosovo-Italia 0-3 Fatih Karabaxhak-Antonino Amato 0-3 ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. Ininfluente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...

Qualificazioni Euro 2020 : Italia nel girone con Bosnia - Finlandia - Grecia - Armenia e Liechtenstein : ... la 'Public Viewing Area' - stessa area che ospiterà anche il Concerto inaugurale " in luoghi caratteristici che possano offrire la migliore cartolina di Roma nel mondo. Altre attivazioni di alto ...

Calendario Qualificazioni Europei 2020 calcio : tutte le partite dell’Italia. Date - programma - orari d’inizio e tv : La UEFA ha svelato il Calendario delle partite dei gironi di qualificazione agli Europei 2020. L’Italia esordirà contro la Finlandia sabato 23 marzo (ore 20.45): appuntamento casalingo per gli azzurri contro la formazione nordica, un incontro da vincere a tutti i costi per incominciare nel miglior modo possibile il nostro cammino verso la prossima rassegna continentale. Tre giorni dopo sempre impegno di fronte al nostro pubblico contro il ...

Qualificazioni Euro 2020 - il sorteggio sorride all’Italia di Mancini : Saranno Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia e Liechtenstein le avversarie dell'Italia nel Gruppo J per le Qualificazioni agli Europei 2020. L'articolo Qualificazioni Euro 2020, il sorteggio sorride all’Italia di Mancini è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Spaventa la Bosnia di Dzeko - attenzione alla Grecia : L’Italia ha conosciuto le avversarie che dovrà affrontare nel girone di qualificazione agli Europei 2020 di Calcio, il sorteggio di Dublino è stato relativamente benevolo con la nostra Nazionale che è riuscita a evitare gli spauracchi Germania e Serbia. L’urna irlandese ci ha assicurato un gruppo abbondantemente alla portata della nostra Nazionale considerando che le prime due classificate staccheranno il pass per la rassegna ...

Calendario Qualificazioni Europei calcio 2020 : date - programma - orari e tv di tutti i gironi : A Dublino (Irlanda) sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione agli Europei di calcio 2020: si sono composti dieci gironi, cinque da cinque squadre e sei da sei formazioni, le prime due classificate accederanno alla rassegna continentale. Alcuni raggruppamenti sono particolarmente avvincenti come ad esempio quello con Olanda e Germania, quello con Portogallo e Serbia, quello con Francia e Islanda, quello con Croazia e Galles. Spagna e ...