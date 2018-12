Pulizia nelle scuole | finisce l’era degli appalti esterni alle cooperative | ok a 12mila

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Stop aglidi. Il governo ha deciso di stabilizzare i collaboratori scolastici e chiudere definitivamentedelle. Da quasi due decenni il servizio era stato “esternalizzato”: l’obiettivo era ottenere risparmi ed efficienza, l’unico risultato è stato un continuo ricatto occupazionale da parte delle imprese e una serie di problemi più o meno gravi con le gare, mentre centinaia di milioni continuavano a scorrere. Adesso si cambia: dal 2020 lasarà fatta in tutti gli istituti del Paese solo da personale interno. Significa assumere circanuovi dipendenti statali, per un costo di circa 280 milioni di euro ogni anno: sono i soldi che già venivano spesi per pagare le ditte esterne.L’EMENDAMENTO DEL M5s – La svolta è in un emendamento alla manovra, a firma di Alessandro Fusacchia (Più Europa) e di vari deputati del Movimento 5 ...