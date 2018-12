Pubertà precoce | sotto accusa make up e dentifricio

Salute : Pubertà precoce tra le ragazze - cosmetici sotto accusa : Una ricerca dell’università de Berkeley, pubblicata su “Human Reproduction” ha rilevato un aumento dei casi di pubertà precoce tra le ragazze, che potrebbe essere addebitabile a cosmetici e prodotti d’igiene, come creme, make up, saponi, dentifricio. I ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti in un vasto studio di valutazione della Salute delle mamme e dei bambini di Salinas, in California (studio Chamacos) e hanno ...