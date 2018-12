PRONOSTICI SERIE A Quote Juventus Inter e scommesse | quale esito esatto allo Stadium?

PRONOSTICI SERIE A / Quote Juventus Inter : bianconeri nettamente favoriti stasera! - 15giornata - - IlSussidiario.net : PRONOSTICI SERIE A: scommesse e Quote per i match della 15giornata. Si accenderà oggi il Derby d'Italia Juventus Inter!

PRONOSTICI SERIE A 15a Giornata : Tutti i Pronostici, statistiche, stato di forma e quote della quindicesima Giornata di Serie A 2018/2019. Un valido consiglio per le tue scommesse vincenti!Juventus – InterStato di forma ultime sei partite: Juventus 86% (5V, 1S) – Inter 57% (2V, 2P, 2S)Scommesse: il segno I è quotato al massimo dai bookmaker a 1.58, il pareggio a 4.35, il 2 a 6.50.Pronostico:GOL SI ; Risultato Esatto: 3-1Napoli – FrosinoneStato di forma ultime sei partite: ...

PRONOSTICI 15° giornata di Serie A : Juventus grande favorita nel derby d'Italia : Durante questa settimana ricca di partite di campionati esteri e Coppa Italia, torna il campionato di Seria A, proprio nel fine settimana in cui si festeggia la festa dell’Immacolata . Ad aprire la 15esima giornata di Serie A, sarà l'attesissimo big match tra Juventus ed Inter venerdì 7 dicembre alle ore 20.30. Juventus, Napoli e Roma sono favorite, mentre domenica alle ore 20.30 ci sarà un'altra bella sfida tra Milan e Torino. Pronostici ...

PRONOSTICI SERIE B - 7-8-9-10 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 15^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 15^ Giornata che si giocherà i giorni 7-8-9-10 Dicembre 2018.Venerdi 7 Dicembre 2018,si apriranno le danze della 15esima Giornata di Serie B, dove in testa alla classifica, troviamo sempre il Palermo che deve recuperare anche una partita.Tuttavia, la lotta per la prima posizione è apertissima visto che ci sono molte squadre a ridosso di pochi punti. Piena lotta anche per la zona playoff ...

PRONOSTICI SERIE A 15ª giornata : Juventus-Inter il big match - bianconeri favoriti : La Serie A si prepara a vivere un altro appassionante weekend. Va in scena la 15ª giornata e il match clou è l'anticipo del venerdì sera, 7 dicembre, Juventus-Inter. Una grande classica del calcio italiano, dai Pronostici sempre molto complicati. Il quindicesimo turno di Seria A poi si completa con altre partite interessanti e importanti per la classifica. Tutti i Pronostici di Serie A Juventus-Inter: è la partita più importante di questo turno ...

Serie A - 14^ giornata : i PRONOSTICI di CalcioWeb sulle partite domenicali : Serie A, 14^ giornata: i pronostici di CalcioWeb sulle partite domenicali – La quattordicesima giornata di Serie A entra nel vivo: dopo i primi tre anticipi giocati nella giornata di sabato, oggi tocca al big match tra Roma e Inter. La prima partita, invece, si gioca a “San Siro” alle 12:30: in campo Milan e Parma. Di seguito i nostri pronostici sulle partite di oggi. 12:30 Milan-Parma GG – L’emergenza ...

Tutto pronto per la quattordicesima giornata di Serie A : i PRONOSTICI di William Hill : La quattordicesima giornata di campionato si apre sabato alle 15.00 con la sfida tra Spal ed Empoli. Dopo aver vinto le prime due gare in casa, la squadra ferrarese ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro. La formazione ospite, invece, viene da una doppia vittoria ed è a caccia del terzo successo consecutivo, che manca dal dicembre 2015. Sulla lavagna di William Hill – il più autorevole bookmaker britannico – il segno 1 vale ...

PRONOSTICI SERIE B : Palermo – Benevento– Stato di forma ultime sei partite: Palermo (4V, 2P), Benevento (3V, 1P, 2S);– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,05, il pareggio a 3,35, il 2 a 4,33;– Pronostico: Gol si; Risultato esatto: 2-1.Cittadella – Salernitana– Stato di forma ultime sei partite: Cittadella (2V, 4P), Salernitana (3V, 2P, 1S);– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,05, il pareggio a 3,20, il 2 a 4,40;– Pronostico: ...

PRONOSTICI SERIE A : Spal – Empoli– Stato di forma ultime sei partite: Spal (1V, 1P, 4S), Empoli (2V, 1P, 3S);– Quote: Il segno 1 è quotato a 2,47, il pareggio a 3,35, il 2 a 3,10;– Pronostico: 1X + Under 4,5; Risultato esatto: 1-1.Fiorentina – Juventus– Stato di forma ultime sei partite: Fiorentina (5P, 1S), Juventus (5V, 1P);– Quote: Il segno 1 è quotato a 6,00, il pareggio a 4,00, il 2 a 1,63;– Pronostico: X2 + ...

Serie A – Tutto pronto per il big match Roma-Inter : quote e PRONOSTICI di Planetwin365 : Di Francesco non ha mai battuto Spalletti. Per Planetwin365 favorita l’Inter, l’obiettivo 500 goal tra le due formazioni è a un passo secondo gli analisti Vincere per gettarsi alle spalle la delusione per le sconfitte in Champions League. La partita fra Roma e Inter di domenica sera, ore 20:30, è evidentemente il match clou della quattordicesima giornata di Serie A. Una sfida che può essere molto significativa per il proseguo della ...

PRONOSTICI 14° giornata di Serie A : Juventus favorita a Firenze : Dopo le partite di Champions League ed Europa League che ci hanno accompagnati per tre giorni, le squadre tornano in campo nei rispettivi campionati. In Serie A si parte domani alle ore 15 a Ferrara, dove la squadra dovrà ospitare l’Empoli. La Juventus, Napoli e Milan sono sulla carta favorite, mentre domenica, alle 20.30 ci sarà il big match allo stadio Olimpico tra Roma ed Inter. Sabato 1° dicembre ORE 15 Spal - Empoli: Una sfida equilibrata ...

PRONOSTICI SERIE B - 30 Novembre e 1-2-3 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 14^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 14^ Giornata che si giocherà i giorni 30 Novembre e 1-2-3 Dicembre 2018.Venerdi 30 Novembre 2018 si apriranno le danze della 14^ Giornata ed in tale giorno, scenderà in campo il Palermo sempre primo in classifica e con una partita da recuperare.La lotta ai vertici è molto agguerrita visto che ci sono ben 5 squadre nel lasso di 6 punti. In zona retrocessione, continua il periodo no per ...

