scuolainforma

: Progettazione/gestione PON: corso di formazione gratuito, iscrizioni entro il 22/12 - scuolainforma : Progettazione/gestione PON: corso di formazione gratuito, iscrizioni entro il 22/12 - AttiCastellarin : Open Day on Dams 2019: progettazione, gestione e manutenzione delle opere di sbarramento, eventoi rivolto a student… - MasseriaQvD : Bergamo, Maggio 2016 - Porre nello specifico l’attenzione su alcune leve: dal marketing mix, che definisce il posiz… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018)disullaPON – Si avrà tempo fino al prossimo 22 dicembre 2018 per i iscriversi gratuitamente aldiper lae ladegli interventi PON sulla Scuola 2014/2020.aperte allagratuita online sudegli interventi PON Per la Scuola 2014-2020 Fino al 22 dicembre 2018 è possibile iscriversi gratuitamente aldionline su “degli interventi finanziati con il PON Per la Scuola 2014-2020”.L’iniziativa nasce per volontà del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per ladei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, ed è svolta in collaborazione con l’Indire. Rivolto ai dirigenti scolastici, ai docenti, ai direttori dei servizi generali e ...