Problemi durante il parto | deve scegliere tra la vita di moglie o figlia | papà salva la

Problemi durante il parto - deve scegl : La vita di tua figlia o di tua moglie ? Frederick Connie è stato messo di fronte a una scelta che nessun uomo al mondo vorrebbe mai fare, quella tra la donna che ama e la sua bambina, dopo alcune complicazioni durante il parto . Keyvone Connie è entrata in travaglio nella loro casa a Littleton, in Colorado, poco ...

Meghan e Harry - disavventura in volo : Problemi durante l’atterraggio : Meghan Markle e il principe Harry adesso si godono gli ultimi mesi da ‘sposini’ prima dell’arrivo del primo bebè della coppia. Ma la dolce attesa non mette a rischio i viaggi della coppia. Meghan, incinta del suo primo bimbo, si è presentata al party a Sidney con un importante abito di Oscar de la Renta in tulle bianco con decori neri, da 5.550 euro circa. Sorridente e a suo agio come mai prima d’ora, la duchessa di ...