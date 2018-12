Probabili Formazioni Cagliari-Roma Serie A, 08-12-2018

lanotiziasportiva

: Juventus-Inter, probabili formazioni, orario tv, pronostico, precedenti e dichiarazioni allenatori #JuventusInter… - Sportintweet : Juventus-Inter, probabili formazioni, orario tv, pronostico, precedenti e dichiarazioni allenatori #JuventusInter… - calciodangolo_ : #SerieA, tutto su #MilanTorino: orario, probabili formazioni e dove vederla ???? -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ledi, anticipo della 16^giornata diA. Sabato 8 dicembre ore 18, Sardegna Arena., sabato 8 dicembre. Laha assoluto bisogno dei tre punti per avvicinarsi al quarto posto, obiettivo minimo della società giallorossa. Arriva a questa partita dopo il pareggio con l’Inter che, polemiche arbitrali a parte, ha regalato molti segnali positivi. Dall’altra parte ilsi trova ora a dover affrontare un trittico di partite molto complicate, controe Napoli in casa, e Lazio fuori. Dopo l’infortunio di Castro, out per tutta la stagione, con cui ilaveva trovato la formula giusta, Maran sembra ancora alla ricerca di un nuovo assetto che dia certezze alla squadra.Ultimissime: Barella assenza pesante, davanti Farias favorito su SauOltre all’infortunio di Castro, Maran per questa ...