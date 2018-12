Primo allenamento con Prandelli

Genoa - comincia l’era Prandelli : nel pomeriggio dirigerà il Primo allenamento : Questa mattina è iniziata l’avventura di Cesare Prandelli col Genoa: l’allenatore è arrivato alle 10:30 a Villa Rostan, sede del Genova, e oggi pomeriggio dirigerà la prima seduta di allenamento alle 14.30. Ieri sera dopo l’esonero di Ivan Juric, figlio della clamorosa sconfitta del Grifone ai sedicesimi di Coppa Italia contro l’Entella (squadra che milita in Serie C), il tecnico è stato contattato dal presidente ...

Zenga nuovo allenatore del Venezia : lo annuncia su Instagram - ma poi cancella la story. Oggi Primo allenamento : Walter Zenga nuovo allenatore del Venezia . L'ex Crotone ha annunciato con una Instagram story il suo arrivo sulla panchina del club veneto, anche se subito dopo il post è stato cancellato. La ...

Panchina Chievo Verona - Campedelli ha scelto Ventura : domani il Primo allenamento : L’ex ct della Nazionale riparte dunque dalla Panchina del Chievo Verona, vinto il testa a testa con Iachini Sarà Gian Piero Ventura il nuovo allenatore del Chievo Verona, l’ex ct dunque prenderà il posto di D’Anna dopo aver vinto il ballottaggio con Beppe Iachini. Il presidente Campedelli ha raggiunto l’accordo con il tecnico ligure, che nella mattinata di oggi incontrerà il numero uno gialloblu per definire i ...

Il ritorno di Cassano - Primo allenamento con la Virtus Entella : "Una scommessa fatta per i miei figli e per mia moglie". Antonio Cassano torna in campo a 36 anni, a oltre due anni da l'ultima partita giocata in Serie A. Riparte dalle casacche biancocelesti della ...

