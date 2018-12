Primarie Pd | Matteo Renzi si ricandida? I suoi | “Non è da escludere” E ha commissionato

Caos Primarie Pd - Matteo Salvini : “Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento” : "Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento, il Governo lavora meglio se c’è un’opposizione in salute. In casa del Pd ogni giorno ne succede una. Mi spiace per il Pd e per gli italiani che in una sinistra seria credevano ancora, mi auguro che escano velocemente da questo buio”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini commentando il ritiro di Minniti dalle primarie del Pd.Continua a leggere

Caos Primarie Pd - Matteo Renzi : “Come al solito danno la colpa a me” : "Chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del PD. Chi vincerà avrà il mio rispetto. Quello stesso rispetto che non ho avuto quando - dopo aver vinto due volte col 70% - sono stato attaccato dal fuoco amico dal giorno dopo", ha dichiarato Matteo Renzi commentando le divisioni interne al Partito Democratico.Continua a leggere

Primarie Pd - Marco Minniti si ritira : “Lo faccio per salvare il partito”. Matteo Renzi verso la scissione a gennaio : Marco Minniti ritira la sua candidatura a segretario del Pd. Un gesto compiuto “per salvare il partito“, dice l’ex ministro dell’Interno. “Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura – afferma Minniti al quotidiano – sulla base dell’appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più ...

Primarie Pd - Marco Minniti verso l’addio : l’ex ministro non si fida di Matteo Renzi : Marco Minniti non si fida. Nonostante l’incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli hanno confermato la fiducia dei Renziani, l’ex ministro dell’Interno è a un passo dall’abbandonare la corsa per la segreteria del Partito Democratico. In serata fonti parlamentari del Pd hanno riferito all’agenzia Ansa che Minniti sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura “al fine di agevolare il percorso ...

Primarie Pd : Matteo Richetti si sfila - sosterrà Maurizio Martina : Matteo Richetti si sfila dalla corsa alla leadership del Pd. E lo fa con un post su Facebook, nel quale annuncia che sosterrà il segretario uscente Maurizio Martina. "Ho promesso che avrei fatto politica diversamente - si legge sul suo profilo Fb - È il tempo di mantenere la promessa, anche se quando l'ho fatta credevo di darle vita in un altro modo."Piazza del Popolo me la ricordo. Molti mi chiedevano di candidarmi, ma tutti ...