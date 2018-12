Prima alla Scala | la protesta di alcuni manifestanti | lanciano uova al grido di ' Lega

Alla Scala è il giorno della Prima di Attila - tra applausi e proteste - : 5 minuti di applausi rivolti al presidente della Repubblica Mattarella, al debutto a una prima, quest'anno diretta dal maestro Riccardo Chailly. Contestazioni contro il governo da parte dei centri ...

Alla Scala è il giorno della Prima di Attila - tra applausi e proteste : Alla Scala è il giorno della prima di Attila, tra applausi e proteste 5 minuti di applausi rivolti al presidente della Repubblica Mattarella, al debutto a una prima, quest’anno diretta dal maestro Riccardo Chailly. Contestazioni contro il governo da parte dei centri sociali. Piazza della Scala blindata Parole ...

Prima della Scala - scontri fuori dalla sede della cena di gala. FOTO : Prima della Scala, scontri fuori dalla sede della cena di gala. FOTO Poche decine di militanti dei centri sociali hanno manifestato contro il governo, accendendo un fumogeno e lanciando vernice bianca e ortaggi contro gli agenti in tenuta antisommossa. Alcuni hanno indossato pettorine gialle come i gilet gialli ...

ATTILA - RE DEGLI UNNI : CHI ERA/ Video - dalla Prima della Scala a Diego Abatantuono nel film cult - IlSussidiario.net : Il maestro Riccardo Chailly dirige 'ATTILA' alla Prima del Teatro alla Scala di Milano: il re DEGLI UNNI tra crudeltà e fragilità.

Milano - i centri sociali alla Prima della Scala. Lanci di vernice e ortaggi : “Gilet gialli? Guardiamo con ammirazione” : Alcune decine di militanti del centro sociale Il Cantiere hanno Lanciato vernice bianca e ortaggi contro gli agenti in tenuta antisommossa disposti davanti al palazzo che ospita la Società del Giardino in via San Paolo a Milano, dove è prevista la cena di gala dopo la prima del Teatro alla Scala. I contestatori hanno acceso un fumogeno, esposto uno striscione (contro Salvini, Macron, Trump e Bolsonaro) e urlato slogan contro esponenti del ...

