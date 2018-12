: Ponte,Bucci:ricostruzione dal 31 marzo - TelevideoRai101 : Ponte,Bucci:ricostruzione dal 31 marzo - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Ponte Genova, commissario Bucci: 10 aziende per progetto demolizione #pontegenova - ilpopulista_it : IL SINDACO: 'CREDO CHE IL 15 POTREMO INIZIARE' Bucci: 'Si tratta di un progetto solido, è quello che vogliamo. Cre… -

Il Commissario straordinario allae sindaco di Genova,, in procinto di consegnare in Procura il progetto di demolizione dei monconi delMorandi, si dice convinto che "il 15 dicembre"potremo iniziare a demolire "Il progetto è solido e fatto in modo da poter far partire lail 312019",e "sarà firmato da 10 aziende", ha aggiunto."Autostrade non parteciperà alle demolizioni. Spero di fare un decreto unico per il 14 dicembre in cui inserire le aziende che demoliscono e quelle che ricostruiscono".(Di venerdì 7 dicembre 2018)