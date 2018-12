Ponte Morandi | il sindaco Bucci ha svelato quando inizieranno le demolizioni e la

Ponte Morandi - Bucci : “Autostrade fuori dalla demolizione. Useremo l’esplosivo. Ricostruzione inizia entro fine marzo” : La demolizione del Ponte Morandi inizierà il 15 dicembre, avverrà attraverso uno smontaggio meccanico e l’uso di esplosivo. E non vedrà Autostrade tra le protagoniste dell’operazione sul viadotto crollato alla vigilia di Ferragosto, provocando 43 morti. Una volta terminato l’abbattimento, ci sarà al via alla Ricostruzione “entro la fine di marzo”. Il cronoprogramma dei lavori è stato illustrato dal sindaco di Genova ...

Ponte Morandi : Bucci : "Almeno 100 appartamenti abbattuti" - : Presentato il progetto per la demolizione del viadotto in Procura. Il sindaco commissario ha annunciato l'esclusione di Autostrade e la partecipazione di dieci aziende al progetto. L'avvio dei lavori ...

Ponte Morandi : oggi Bucci consegna in Procura il piano di demolizione : Un quadro completo di chi sarà coinvolto nei cantieri anche per la ricostruzione alla fine della prossima settimana -

Ponte Morandi : nessun progetto salvaguarda le prove : Quella che arriverà oggi sul tavolo della Procura, scrive Il Secolo XIX, sarà probabilmente una relazione “aperta”, una semplice indicazione generale sulla demolizione, un’idea su come abbattere ciò che resta del Morandi, che però non individua uno specifico progetto da scegliere, tra quelli arrivati dalle aziende. Questa ipotesi dovrà essere integrata, sul piano giudiziario, dal parere della Procura e del gip (sulla base della relazione dei ...

Ponte Morandi. L’Empa di Zurigo : “Lavoriamo giorno e notte”. Ancora perquisizioni alla Spea : Isolare, scomporre e cristallizzare gli ultimi istanti di vita del Ponte Morandi e poi ricrearli in laboratorio. È questo il compito a cui sono chiamati gli analisti delL’Empa, il laboratorio di Zurigo che si occupa dell’analisi dei 17 reperti del viadotto crollato e del più importante tra loro, il numero 132. Il Secolo XIX, oggi, racconta la storia di quello che è uno dei maggiori centri europei di studio sui materiali. Nato dopo un disastro ...

Ponte Morandi - Rixi : “Facciamoci bastare 1 - 2 miliardi”. Bucci : “Disoccupati? Saranno riassorbiti dal comune” : A quasi un mese dall’approvazione del Decreto Genova si è tenuto sul palcoscenico del teatro Govi di Genova Bolzaneto, in una Valpolcevera paralizzata dal traffico, l’incontro pubblico sull’emergenza Morandi a Bolzaneto con la partecipazione del commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti e il viceministro ai Trasporti e le Infrastrutture Edoardo Rixi, accusato di peculato per la ...

Ponte Morandi - nell'inchiesta finisce anche il viadotto Pecetti : stop a Tir e ispezione del Mit : L'autostrada A 26 che collega il vecchio casello di Voltri con Gravellona Toce è di nuovo al centro dell'attenzione della società Autostrade, del ministero delle Infrastrutture, della GdF e della ...

Ponte Morandi. Nell’inchiesta finisce anche il viadotto Pecetti. Si indaga sui rapporti Autostrade/Spea : Nell’inchiesta sul Ponte Morandi entra anche un altro viadotto, sempre genovese: è il Pecetti, alto circa 30 metri e lungo 140, che passa sulle case di Mele, sulla A-26, Genova-Gravellona-Toce. Rischio 60 su una scala da 1 a 70 anche il Pecetti – scrive Repubblica – presenta un “ammaloramento” del cemento armato e dei ferri interni, in particolare nell’impalcato. Nella scala che va da 1 a 70, i monitoraggi di Spea Engineering attribuiscono al ...

Salini presenta il progetto per il nuovo Ponte Morandi : "Pronti a rifarlo in 12 mesi" : "Siamo pronti a fare il nuovo ponte di Genova il più in fretta possibile, per spirito di servizio. È un'offerta per la città, ora aspettiamo di sapere quale sarà la decisione". Lo ha detto Pietro Salini, Ad della Salini Impregilo, presentando il progetto per ricostruire il ponte Morandi. Salini ha anche confermato i tempi e i costi per la realizzazioni: 12 mesi e circa 200 milioni di euro. "Sono ottimista" per Genova ...

Ponte Morandi. Il procuratore Cozzi : “Fondamentale non sopprimere le prove” : Per buttare a terra i monconi del Ponte Morandi ancora in piedi occorrono due cose: che i sette saggi incaricati dal commissario Bucci ufficializzino la scelta del progetto di demolizione che ritengono più opportuno e che arrivi la perizia dei superconsulenti del Tribunale, chiamati a definire il miglior modo di preservare le prove durante la demolizione. Insomma: è vero che il Morandi deve essere abbattuto, ma le prove devono essere ...

La maratona dei 43 Km dedicata alle vittime del Ponte Morandi : Un chilometro per ogni vittima del crollo del 14 agosto scorso. Hanno partecipato 1500 atleti che hanno compiuto il giro di boa sotto il troncone est del viadotto, vicino alla zona rossa -

Ponte Morandi - Toninelli : “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi - o al massimo anni” : “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi, al massimo anni”. Così il ministro alla Infrastrutture, Danilo Toninelli, al Consiglio Trasporti a Bruxelles. L'articolo Ponte Morandi, Toninelli: “Genova tornerà più forte di prima in pochi mesi, o al massimo anni” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ponte Morandi : si lavora sui tempi di demolizione : Il sindaco Bucci preme per inizare il 15 dicembre ma prima la Procura deve garantire la conservazione delle prove -