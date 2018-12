Ponte dell' Immacolata | tanti eventi culturali a Giove e Lugnano

Ponte dell'Immacolata - modifiche alla circolazione. Mercatini in Via Filippeschi : Per le manifestazioni legate al programma Natale 2018 che si svolgeranno ad Orvieto, nel Ponte dell'Immacolata, la circolazione nel centro storico è così disciplinata: - nella giornata di sabato 8 ...

Le notti dei Rasunie a Pontecagnano - tutto pronto per la riscoperta delle tradizioni picentine da venerdì 7. : L' 8 dicembre alle 18.00 la serata ha inizio con la musica degli Utungo Tabasamu e prosegue con le esibizioni degli artisti di s trada Lino's Street Circus ed i loro spettacoli di giocoleria . Alle ...

Meteo : Ponte dell'Immacolata con continue perturbazioni : ... il mercatino e lo show musicale A Mont-Saint Michel arriva la marea del secolo: uno spettacolo Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina © Italiaonline S.p.A. Direzione e ...

Demolizione e ricostruzione del Ponte - la cerchia si restringe. Oggi l'incontro con i cittadini della Valpolcevera : Inutile dire che tra i più chiacchierati balzano agli onori della cronaca le imprese Salini-Impregilo e Cimolai per la ricostruzione del nuovo ponte, mentre la cordata genovese composta da Vernazza-...

Ponte dell'Immacolata - tre giorni da bollino nero in A22 : TRENTO . L'A22 ha reso note le previsioni di traffico in occasione del Ponte dell'Immacolata. Nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 dicembre ci si attende una situazione critica in direzione Brennero,...

Ponte Morandi - Castellucci (ad Autostrade) : “In corso monitoraggi straordinari della rete. Sicurezza importante” : Non ha risposto ai pm, ma ha spiegato ai pm che Autostrade si sta impegnando in un piano di “monitoraggi straordinari” della rete affidati a società terze. “Ho evidenziato nel dettaglio – ha spiegato Giovanni Castellucci, indagato per il crollo del Ponte Morandi – attraverso una memoria depositata in Procura, che dopo la tragedia di Genova abbiamo promosso un’operazione straordinaria di monitoraggio delle ...

Ponte Morandi - l’ad di Autostrade non risponde ai pm durante l’interrogatorio. ‘Lo farà alla fine dell’incidente probatorio’ : L’ad di Autostrade, Giovanni Castellucci, non risponde ai pm durante l’interrogatorio per il crollo del Ponte Morandi. Il manager, indagato insieme ad altre 20 persone e alle due società Autostrade per l’Italia e Spea, è rimasto davanti ai magistrati Massimo Terrile e Walter Cotugno per un’ora, ma si è avvalso della facoltà garantita dalla legge. L’avvocato del numero uno della concessionaria, l’ex ministro ...

Aci Castello. Ponte di via Livorno : ieri il sopralluogo dell´assessore Falcone - oggi in Prefettura vertice sulla viabilità : Dopo il sopralluogo di ieri dell´assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, Marco Falcone, nell´area del Ponte di via Livorno soprastante via Spagnola, questa mattina in Prefettura si ...

Al 45' il Casale fermo sull'1-1 con la Fezzanese. In Prima la Junior Pontestura sotto 0-2 - bene la Valenzana nel derby della provincia : I secondi tempi in diretta su sport.ilmonferrato.it Nella foto , Marco Bertoncini, il match di sabato della Pastorfrigor

Foligno - a Ponte Antimo disagi infiniti. Si studia l'allargamento della strada : Non c'è pace per ponte Antimo. Il trafficatissimo incrocio tra via Piave, via Rubicone e via Campagnola è di nuovo oggetto di polemica. Ad alzare di nuovo la voce è il comitato omonimo, con l'ennesima ...

Crollo del Morandi - “blitz” della Finanza nella sede della ditta del carroPonte : Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti nella sede della Weico, a Bolzano. “Saltato” l’interrogatorio dell’Ad di Autostrade, Castellucci

Ponte Morandi - blitz dei finanzieri nella sede della ditta del carroPonte. Salta l’interrogatorio dell’ad di Autostrade : La Guardia di finanza di Genova ha acquisito documenti cartacei e informatici nella sede della Weico, l’azienda che aveva iniziato a installare il carroPonte sotto l’impalcato del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto uccidendo 43 persone. Gli uomini guidati dai colonnelli Ivan Bixio e Giampaolo Lo Turco analizzeranno la documentazione acquisita per controllare la tipologia di lavori eseguiti, le modalità degli stessi e verificare il ...

Genoa-Sampdoria - il primo derby dopo il crollo del Ponte Morandi : rinascita o crisi - ecco perchè è la partita della stagione per le due squadre di Genova : Genoa-Sampdoria, si avvicina il derby di Genova valido per la giornata del campionato di Serie A, una partita sempre molto sentita dalle due tifoserie e che non ha bisogno di presentazioni. Il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali ma è iniziata la settimana che porta al nuovo appuntamento, il posticipo delle domenica metterà di fronte Genoa e Sampdoria in una partita che può essere considerata già ...

15 idee di viaggio per il Ponte dell’Immacolata 2018 : I mercatini di BrugesUn weekend romantico a BormioUna pausa in famiglia a Dimaro (Trento)Un tour tra i presepi di NapoliUn viaggio con gli amici a La Palma, CanarieI mercatini di InnsbruckSci a CerviniaGrappaterapia a Mombaruzzo (Asti)L'aurora boreale a Ivalo, FinlandiaSci e alta cucina a St. MoritzRelax e vino ad Artimino (Firenze)I fuochi a Lioni (Avellino)Gli eventi e la bellezza FerraraUna fuga in una (bio)spa a TodiIl mercatino di Trento e ...