Pomeriggio Cinque | Barbara D’Urso si taglia un dito in diretta Guarda il VIDEO

Pomeriggio Cinque - Perla Maria show : addobba l'albero di Natale con grappoli d'uva verniciati : Perla Maria torna protagonista di Pomeriggio Cinque. La figlia di Maria Monsè e Salvatore Paravia ha mostrato alle telecamere del talk show pomeridiano di Canale 5 in che modo ha deciso di addobbare con la mamma la casa romana per le feste natalizie.In occasione del Natale, la dimora Monsè si arricchisce delle decorazioni confezionate dalle sapienti mani della piccola stilista, che ha scelto per il salotto un abete di plastica bianco - ...

Pomeriggio Cinque. Fazzoletti nel reggiseno per aumentare una taglia : ospite ‘smascherata’ : Durante la diretta di mercoledì 5 dicembre di ‘Pomeriggio Cinque’ è accaduto qualcosa di davvero particolare. In studio, tra gli ospiti, la sexy maggiorata Fabiana Britto, la meteorina Manuela Ferrara, Guenda Goria e Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. E proprio il giornalista ha svelato “un segreto imbarazzante” su una delle donne presenti in studio. Ma andiamo con ordine. Mentre Fabiana Britto e Manuela Ferrara, ...

Pomeriggio Cinque da record. Vola anche Forum di Barbara Palombelli : Barbara d’Urso da record con Pomeriggio 5. anche Forum Vola negli ascolti Giornata da incorniciare quella di ieri, martedì 4 dicembre 2018, per Canale5: due delle trasmissioni di punta del daytime, ossia Forum di Barbara Palombelli e Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, hanno registrato ascolti record, ottenendo risultati tra i migliori della stagione televisiva 2018/2019. Una giornata fortunata in termini di auditel per le ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo (13.9%-1 - 8 mln) e surclassare da Pomeriggio Cinque : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi sarebbe furiosa con la madre. Leggi il retroscena svelato a Pomeriggio Cinque : L’eliminazione di Giulia Salemi a un passo dalla finale del Grande Fratello Vip è stato solo l’inizio dei problemi per la mamma Fariba Teharani, a cui è andata la responsabilità dell’esclusione della figlia dal reality. A... L'articolo Grande Fratello Vip: Giulia Salemi sarebbe furiosa con la madre. Leggi il retroscena svelato a Pomeriggio Cinque proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Oroscopo 1-2 dicembre : previsioni Ada Alberti a Pomeriggio Cinque : Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio 5: le previsioni del weekend Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Ada Alberti a Pomeriggio Cinque. La nota astrologa di Canale5 è tornata nel programma condotto da Barbara d’Urso, come di consueto ogni venerdì. Ada Alberti ha chiuso il rotocalco dell’ammiraglia Mediaset concludendo la seconda parte della trasmissione, dedicata solitamente al gossip e allo spettacolo. L’astrologa ha ...

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini confessa in diretta : "Sono single - ma lasciate in pace Elisa" : Il Ministro degli Interni conferma la fine della relazione con la conduttrice Rai, ma chiede ai giornalisti di rispettare la...

Michele De Nittis - messaggi hot e foto di nudo sul telefono del prete : le chat lette e Pomeriggio Cinque : Parroco nudo, foto hot fanno il giro del paese: lo scandalo travolge una comunità incredula, quella di Candela, comune italiano di quasi duemila abitanti della provincia di Foggia, in Puglia. I fatti risalgono a luglio scorso, quando la popolazione si è vista recapitare sui propri smartphone foto decisamente hot ritraenti un personaggio del posto molto noto. Fin troppo noto, dato che si trattava del parroco del paese. Le foto lo immortalavano ...

Malena in lite a Pomeriggio Cinque con Flavia Vento per un’uomo : Qualche tempo fa Flavia Vento aveva raccontato di essere casta da qualche anno, ma ora la showgirl ha accettato il corteggiamento dell’ex gieffino Biagio D’Anelli. La frequentazione non è facile e adesso a minare la serenità della neo coppia è arrivata anche Malena amica dell’ex gieffino, ha infatti inviato un video a “Pomeriggio Cinque” per chiedere spiegazioni alla Vento circa il comportamento poco carino avuto ...

Pomeriggio Cinque Malena contro Flavia Vento : Flavia Vento aveva dichiarato di essere casta da qualche anno, ma alla fine la showgirl ha accettato il corteggiamento dell’ex gieffino Biagio D’Anelli. La frequentazione non è facile e adesso a minare la serenità della neo coppia è arrivata anche Malena amica dell’ex gieffino, ha infatti inviato un video a “Pomeriggio Cinque” per chiedere spiegazioni alla Vento circa il comportamento poco carino avuto nei suoi ...

Pomeriggio Cinque la figlia della Monsè attacca Cecchi Paone : Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono state ospiti a “Pomeriggio 5”. La ragazzina è diventata un caso mediatico dopo la lite al “Grande Fratello Vip” tra Alessandro Cecchi Paone e la mamma Maria Monsè, quando Cecchi Paone provocò la Monsé dicendo: «È un’attrice nana o un adulto truccato da bambino». E così la ragazzina, che sembra voglia percorrere le orme della madre, è intervenuta a Pomeriggio 5, dando vita a un vero e proprio show. ...

Pomeriggio Cinque la figlia della Monsè attacca Cecchi Paone : Maria Monsè e la figlia Perla Maria sono state ospiti a “Pomeriggio 5”. La ragazzina è diventata un caso mediatico dopo la lite al “Grande Fratello Vip” tra Alessandro Cecchi Paone e la mamma Maria Monsè, quando Cecchi Paone provocò la Monsé dicendo: «È un’attrice nana o un adulto truccato da bambino». E così la ragazzina, che sembra voglia percorrere le orme della madre, è intervenuta a Pomeriggio 5, dando vita a un vero e proprio show. ...

Perla Maria esiste e non le manda a dire. La figlia dodicenne di Maria Monsè tiene banco a Pomeriggio Cinque : Perla Maria in collegamento con Pomeriggio Cinque Se n’era parlato tanto al Grande Fratello Vip. Per Ivan Cattaneo non esisteva, per Cecchi Paone era una “nana travestita da bambina” e ora, dopo le polemiche, eccola palesarsi in diretta, davanti alle telecamere di Barbara D’Urso. Pomeriggio Cinque ha ospitato ieri, in collegamento, Perla Maria, la “bambina prodigio” di Maria Monsè. E la realtà sembra superare i racconti, per qualcuno ...

Pomeriggio Cinque : Perla Maria e Maria Monsé criticate in studio : Perla Maria e Maria Monsè criticate per l’ospitata a Pomeriggio Cinque Barbara d’Urso ha ospitato oggi a Pomeriggio Cinque, durante il talk dedicato alla cronaca rosa, Maria Monsè e sua figlia, la famosa Perla Maria. Le due, come immaginabile, hanno scatenato un certo malcontento in studio, ma non solo. Il motivo? La figlia dell’ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, approfittando della sua ospitata agli ...