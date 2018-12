Piogge e temporali sparsi oggi in Sicilia | da Messina a Ragusa

Meteo Puglia : peggioramento con Piogge e temporali in arrivo dal pomeriggio : Un veloce cavo d'onda di origine nord-atlantica in transito fra Italia e Balcani produrrà il passaggio di una debole perturbazione che nella seconda parte di oggi interesserà in particolar modo il...

Previsioni meteo prossimi giorni : tempo variabile - attesi Piogge e temporali al centro-sud per due perturbazioni : Nei prossimi giorni il tempo si mostrerà variabile, a tratti instabile, sulla nostra penisola. Saranno le regioni centro-meridionali in particolar modo a fare i conti con piogge e locali...

Fine settimana con l'ombrello : Piogge e temporali da sabato pomeriggio : BRINDISI - Dopo una settimana all'insegna del bel tempo, ad eccezione di qualche sporadica precipitazione, una nuova perturbazione è in arrivo per il Fine settimana. Di sole, insomma, se ne vedrà ben ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” nel sud e sulle isole per Piogge sparse e locali temporali : La Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo, valida a partire dalla mezzanotte e fino alle 12 di domani. piogge sparse e locali temporali potranno verificarsi tra la sera di oggi e le prime ore di domani, sabato 1 dicembre, a seguito di una rapida perturbazione che transita sul Tirreno centro meridionale, interessando marginalmente anche il sud della Toscana e, in particolare, la ...

Allerta Meteo - ultime ore di Piogge e temporali al Sud ma il forte vento durerà fino a domani con temperature in ulteriore calo [MAPPE] : 1/15 ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile per il Sud : “venti di burrasca - Piogge e temporali” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un’ampia area depressionaria interesserà da questa sera l’Italia, apportando precipitazioni sparse al centro-sud, anche a carattere temporalesco, e un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, raggiungendo intensità di burrasca su Sicilia, Sardegna e, localmente, lungo i settori centro-meridionali tirrenici, con mari molto agitati. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Piogge e temporali al Centro-Nord - soprattutto in Liguria : Roma, 23 nov., askanews, - Una struttura depressionaria presente sull'Europa occidentale apporterà sull'Italia precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in progressivo trasferimento, tra ...

Piogge e temporali al Centro-Nord : ANSA, - ROMA, 23 NOV - Fine settimana nel segno del maltempo. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo per una perturbazione in arrivo dall'Europa occidentale che porterà dal pomeriggio di ...

Allerta Meteo Liguria : Piogge diffuse e temporali fino a domani - i dettagli orari e le zone : Dalla notte sulla Liguria è in atto una nuova fase di maltempo destinata a intensificarsi nelle prossime ore, e anche la valutazione delle ultime uscite modellistiche disponibili ha confermato la possibile convergenza di venti da nord-nord ovest sul centro ponente ligure, mentre a levante si prevede una doppia componente da est e sud-est, decisiva nel mantenere le precipitazioni sul mare o spostarle sulla terraferma. Per questo motivo la ...

Allerta Meteo - nuova ondata di Piogge e temporali in arrivo da Ovest : bersagliate le Regioni tirreniche [MAPPE] : 1/17 ...

Meteo - Piogge e temporali sull’Italia. Il maltempo concederà una breve tregua solo domani : L'Italia continua a fare i conti con un'ondata di maltempo. Previsti anche oggi temporali e piogge che interesseranno tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Secondo gli esperti Meteo solo domani il maltempo concederà una brevissima tregua: poi da venerdì arriverà una nuova perturbazione.Continua a leggere

Allerta meteo arancione per gran parte della Campania : forti Piogge e temporali in arrivo : Come vi abbiamo illustrato in questo articolo di ieri, un'intensa ondata di maltempo interesserà fra oggi e domani le regioni tirreniche e in particolare Lazio e Campania. Su quest'ultima è...

Allerta Meteo - allarme per il maltempo del weekend : temporali e Piogge alluvionali in Sardegna - Sicilia - Calabria - Puglia e Basilicata : Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra ...