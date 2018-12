Piervincenzi,confermata condanna Spada

: È stata confermata la condanna con aggravante mafiosa a Roberto Spada per il vile pestaggio al giornalista Daniele… - virginiaraggi : È stata confermata la condanna con aggravante mafiosa a Roberto Spada per il vile pestaggio al giornalista Daniele… - fausto_cag : RT @virginiaraggi: È stata confermata la condanna con aggravante mafiosa a Roberto Spada per il vile pestaggio al giornalista Daniele Pierv… - GualcoGabriella : RT @virginiaraggi: È stata confermata la condanna con aggravante mafiosa a Roberto Spada per il vile pestaggio al giornalista Daniele Pierv… -

in Corte d'Appello laa 6 anni di reclusione per Robertoper la testata a Daniele,giornalista del programma Rai "Nemo". L'esponente della "famiglia" di Ostia è stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Stralciata dal processo la posizione del guardaspalle di, Ruben Nelson Del Puerto, che aggredì l'operatore Edoardo Anselmi mentre filmava il servizio di. L'udienza per lui si terrà il 6 marzo prossimo.(Di venerdì 7 dicembre 2018)