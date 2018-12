Piazza Affari | Safilo | quotazioni alle stelle

Damiani - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Affonda sul mercato la società che produce gioielli , che soffre con un calo del 2,35%. Il trend di Damiani mostra un andamento in sintonia con quello del World Luxury Index . Questa situazione ...

Piazza Affari tonica - brillano i petroliferi dopo taglio OPEC. FTSE MIB +1 - 37% : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha smentito le ipotesi di dimissioni. Lo riporta Reuters. Mercati azionari europei positivi: Euro Stoxx 50 +1,3%, FTSE 100 +1,9%, DAX +0,8%, CAC 40 +1,6%, IBEX ...

Piazza Affari rimbalza con l'Europa. Vola petrolio su accordo Opec : Le indicazioni su una Fed più cauta nel rialzo dei tassi, che ieri sera hanno alimentato il recupero di Wall Street, spingono anche i listini del Vecchio Continente dopo il crollo di ieri legato all'arresto del Cfo di Huawei. A Piazza Affari in prima fila l'industria petrolifera, in evidenza Unipol e il lusso. Lavoro Usa in chiaroscuro: creati meno posti del previsto, ma disoccupazione ai minimi dal 1969. Spread sotto 290 punti. Wall ...

Piazza Affari : in bella mostra Snam : Brilla l' utility , che passa di mano con un aumento del 2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Snam mantiene forza relativa positiva in confronto ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Ferrari : Seduta decisamente positiva per il cavallino rampante di Maranello , che tratta in rialzo del 2,21%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Campari : Ottima performance per l' azienda attiva nel settore beverage , che scambia in rialzo del 2,54%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Campari ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Aquafil : Protagonista Aquafil , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,12%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Aquafil evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari : al centro degli acquisti Tiscali : Protagonista Tiscali , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,17%. L'andamento di Tiscali nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Datalogic : Brilla Datalogic , che passa di mano con un aumento del 4,82%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datalogic , ...

Piazza Affari : in bella mostra Falck Renewables : Brillante rialzo per la società attiva nella green economy , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,51%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota ...

Partenza in rialzo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 92% : Roma, 7 dic., askanews, - Avvio di giornata in rialzo per Piazza Affari. L'Ftse Mib guadagna infatti lo 0,92%, a 18.814 punti.

Piazza Affari rimbalza con l'Europa : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee, dopo il tonfo della vigilia sulle tensioni tra USA e Cina . Scambi ridotti a Piazza Affari, vista l'assenza di ...

La tregua sui tassi fa rimbalzare le Borse : oggi tocca a Piazza Affari? : Il governatore della BoJ, Kuroda, ha ribadito che la politica espansiva continuerà per un bel po'. È stato spettacolare il cambio di rotta dei mercati Usa: l'Orso, che stava spadroneggiando a meta ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca il rimbalzo - 7 dicembre 2018 - - IlSussidiario.net : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo dopo il brusco calo di ieri. Non mancano dati macroeconomici in agenda