Peugeot e Andreucci protagonisti al Monza Rally Show

Carabinieri a scuola da Andreucci con la 308 GTi by Peugeot Sport : A pochi mesi dalla consegna della 308 GTi by Peugeot Sport all'Arma dei Carabinieri, in comodato d'uso gratuito, Peugeot completa il progetto mettendo a disposizione il neo-campione italiano rally Paolo Andreucci per formare alcuni militari che utilizzano la Sportiva per il controllo del territorio, il traSporto di organi e sangue e per le scorte istituzionali.

Peugeot 308 GTi - I Carabinieri in pista con Paolo Andreucci : A pochi mesi dalla consegna della Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport all'Arma dei Carabinieri, la Casa francese ha organizzato un corso di guida per cinque agenti della Benemerita con un istruttore d'eccezione, l'undici volte campione italiano di rally Paolo Andreucci.Dalla teoria alla pratica. I militari che utilizzeranno la 308 GTi in servizio sono scesi tra i cordoli del Misano World Circuit per provare tutte le potenzialità della nuova ...

Andreucci e Peugeot : una stagione da 11 e lode! : La 208 T16 di Peugeot Italia e la coppia Paolo Andreucci – Anna Andreussi hanno vinto il Campionato Italiano Rally 2018. Per i piloti del Leone è l'undicesimo titolo italiano della loro carriera, grazie al quale si confermano l'equipaggio più titolato in Italia. Questa stagione che li ha visti protagonisti si è conclusa al Rally

Rally - Andreucci di nuovo campione italiano con la sua Peugeot 208 T16 : Se il mondo del motorsport fosse come quello del calcio, Paolo Andreucci già un anno fa si si sarebbe potuto cucire sulla tuta la prima stella. Alla chiusura della stagione 2017 ha, infatti, conquistato il suo 10° titolo nel Campionato italiano Rally, il settimo insieme a Peugeot, mentre nello scorso weekend ha ottenuto il sigillo numero undici arrivando terzo al Rally 2 Valli e portandosi a casa anche il titolo piloti del CIR 2018. Nessun ...

Due Valli : Andreucci - Andreussi e Peugeot campioni CIR 2018 : Rally Due Valli determinante, ottava tappa di un CIR davvero poco prevedibile, ricco di tanti colpi di scena. Alla fine di una lotta serrata con gli agguerriti rivali, il pilota di Peugeot Sport Italia Paolo Andreucciagguanta il terzo gradino del podio del 36° Rally Due Valli, posizione che gli permette di vincere il suo 11°