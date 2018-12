Petrolio | Opec-Russia | accordo per tagli alla produzione di 1 | 2 mln di barili

Petrolio - Opec e Russia concordano taglio della produzione di 1 - 2 milioni di barili. Schiaffo alle richieste di Trump : Dopo tre giorni di intensissime negoziazioni, i ministri dei principali paesi produttori di Petrolio hanno stabilito di imporre un importante taglio alla produzione per dare al mercato un forte segnale di discontinuità. Dopo l’applicazione delle sanzioni all’Iran, nel mese di novembre, il mercato del greggio ha infatti fatto registrare una caduta dei prezzi che non ha paragoni nella storia recente. L’Arabia Saudita, al comando di un’indebolita ...

Piazza Affari rimbalza con l'Europa. Vola Petrolio su accordo Opec : Le indicazioni su una Fed più cauta nel rialzo dei tassi, che ieri sera hanno alimentato il recupero di Wall Street, spingono anche i listini del Vecchio Continente dopo il crollo di ieri legato all'arresto del Cfo di Huawei. A Piazza Affari in prima fila l'industria petrolifera, in evidenza Unipol e il lusso. Lavoro Usa in chiaroscuro: creati meno posti del previsto, ma disoccupazione ai minimi dal 1969. Spread sotto 290 punti. Wall ...

Petrolio - stallo Opec sui tagli e Brent ricade sotto 60 dollari : Roma, 6 dic., askanews, - stallo al vertice Opec sui tagli all'offerta. Le riunioni si sono concluse senza annunci formali di cifre e il ministro dell'energia saudita, Khalid al-Falih, primo ...

Borse colpite dal caso Huawei - Petrolio in calo mentre si incontrano i Paesi Opec : MILANO - Ore 12:50. Il caso Huawei preoccupa i mercati, ponendo già fine a quell'ottimismo sul braccio di ferro commerciale tra Usa e Cina che era scaturito dall'incontro a margine del G20 argentino . ...

Opec deluderà : per il Petrolio il computo negativo si fa sempre più pesante : Dopo il vertice austriaco, il cartello dei maggiori produttori di petrolio al mondo si confronterà domani con la Russia e a quel punto finalizzerà la mole dei tagli alla produzione. È quasi certo che ...

Il caso Huawei travolge le Borse. Petrolio giù - meeting Opec al via : L'arresto della cfo del colosso cinese mina la già fragile tregua tra Usa e Cina sui dazi. In rosso anche i future sugli indici Usa. A Milano vendite generalizzate, pesanti Diasorin e Stmicroelectronics...

Qatar - addio a Opec : c'entra più politica che Petrolio : L'addio però, avrebbe ben poco a vedere con l'economia e la politica energetica del piccolo Paese arabo. A dividere il Qatar dal membro più prominente dell'Opec, l'Arabia Saudita , sono questioni di ...

Caso Khashoggi e strappi all'Opec - in Medio Oriente comanda sempre la diplomazia del Petrolio : La ricerca della giustizia e della verità per il barbaro assassinio del giornalista e dissidente saudita Jamal Khashoggi c'entra poco o niente nella resa dei conti finale in atto tra il "Sultano" e il "Principe". Geopolitica, affari, petrolio, lo scontro intersunnita: sono queste le parole-chiave per andare nel profondo delle ragioni dell'ultima mossa di Erdogan. La procura generale di Istanbul ha emesso ordini di arresto nei confronti di ...

Petrolio - l'Opec perde il Qatar - ma guadagna un aiuto dal Canada - : 03 dicembre 2018 , 11:37 Il Qatar lascerà l'Opec, sale il prezzo del greggio La soluzione sceltaè stata però davvero drastica, oltre che in stile Opec, un fatto sorprendente per un'economia ...

Opec : da gennaio il Qatar fuori dal gruppo dei Paesi esportatori di Petrolio : Foto di EPA/STR Il Qatar , che è già il più grande esportatore di gas naturale liquefatto al mondo, intende investire sulla punta di diamante delle sue risorse energetiche. Un piano per rafforzare l'...

Qatar a sorpresa lascerà l'Opec a gennaio : prezzo Petrolio e gas a rischio aumenti : Il Qatar ha annunciato che a gennaio lascerà l'Opec. Lo ha reso noto il ministro dell'Energia Saad al-Kaabi precisando che il Paese ha deciso di concentrarsi sulla produzione di gas....

