Perché l' ecotassa non eviterà nuovi blocchi del traffico

Ecotassa sulle automobili : ecco Perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...