Per la prima della Scala di Milano arriva ‘Attila’ | lungo applauso per Sergio Mattarella

Spazio : Insight registra Per la prima volta il suono del vento su Marte : Arrivano le prime importanti informazioni da Insight della Nasa, arrivata appena dieci giorni fa sul Pianeta Rosso e che su Marte ha registrato per la prima volta il suono del vento. Un debole e cupo fruscio quasi impercettibile all’orecchio umano: è il suono del vento su Marte. L’incredibile risultato è stato ottenuto grazie al sismometro e al sensore di pressione dell’aria montati a bordo del lander, che hanno permesso di ...

Bansky sbarca Per la prima volta in Spagna : In mostra opere, oggetti, fotografie e video di alcuni dei murales più celebri realizzati da Banksy in giro per il mondo, nell'itinerario organizzato da Sold Out, in collaborazione con IQ Art ...

Milano - Prima alla Scala con «Attila» : lunghi applausi Per Mattarella Antagonisti in corteo contro Salvini : Il presidente della Repubblica per la Prima volta all’apertura della stagione scaligera: pubblico in piedi, ovazioni e grida «Bravo presidente». I giovani del centro sociale Cantiere hanno lanciato uova e vernice per protestare contro il governo

Milano blindata Per la prima della Scala | Scontri antagonisti-agenti | Foto : Alcune decine di dimostranti hanno tirato ortaggi e vernice bianca contro le forze dell'ordine in tenuta antisommossa davanti al ristorante dove è prevista la cena di gala dopo la prima del Teatro

Agricoltura : Emilia Romagna in prima linea in Ue Per i progetti contro i cambiamenti climatici : Dal risparmio di acqua per l’irrigazione dei campi all’ottimizzazione dell’utilizzo dei fertilizzanti, passando per la messa a punto di nuovi metodi per la conservazione e il miglioramento della fertilità dei terreni e la riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera causate dagli allevamenti. La Regione Emilia-Romagna è in prima linea in ambito nazionale ed europeo nelle politiche per la prevenzione e il contrasto degli ...

GdF Napoli : scoPerta prima fabbrica partenopea Per produzione sigarette contrabbando : Sequestrate 30 tonnellate di tabacchi e 12 responsabili tratti in arresto. Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nella mattinata di oggi, hanno dato esecuzione ad una ...

Prima della Scala : tutto quello che c’è da saPere su l’«Attila» di Verdi : L'opera originale di VerdiLa messa in scenaIl cast La regiaIl direttoreLa task force è allertata e il sipario è pronto ad alzarsi. Alle 18 del 7 dicembre, l’Attila di Giuseppe Verdi rivivrà al Teatro alla Scala con una nuova versione, originale, potente, visibilmente evocativa. Merito del regista Davide Livermore, che sceglie di ambientare l’opera non più nell’Ottocento ma nel Novecento, e del maestro Riccardo Chailly, ...

DIRETTA NAPOLI-ATALANTA PRIMAVERA/ Risultato live 3-3 - streaming video e tv : i nerazzurri recuPerano tre gol! - IlSussidiario.net : DIRETTA Napoli Atalanta PRIMAVERA: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 7 dicembre 2018, anticipo della 11giornata.

Storica Reggina - Tonino Martino con le lacrime agli occhi a CalcioWeb : “la rete a Torino Per la prima promozione in A? E’ il gol di una città intera” : E’ entrato nella storia della città di Reggio Calabria, ha trascinato la Reggina alla prima Storica promozione in Serie A siglando il gol del successo sul campo del Torino, stiamo parlando di Tonino Martino, cuore amaranto e che segue sempre con grande interesse le vicende del club calabrese. Indimenticabili quegli anni, indimenticabile quel gol che ha fatto esplodere una città intera che in massa ha seguito la squadra a tantissimi ...