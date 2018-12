Pensioni | Quota 100 | l' esecutivo punta ad un ritardo della misura

Pensioni - ecco perché quota 100 non aiuterà il lavoro dei giovani : Svezia, Germania e Danimarca: sono i tre paesi dove è più alta la percentuale di lavoratori senior al lavoro, con tassi di occupazione oltre il 75%. Gli stessi paesi sono anche nella top degli Stati ...

Pensioni - ecco perché quota 100 non aiuterà il lavoro dei giovani : Svezia, Germania e Danimarca: sono i tre paesi dove è più alta la percentuale di lavoratori senior al lavoro, con tassi di occupazione oltre il 75%. Gli stessi paesi sono anche nella top degli Stati più virtuosi per il lavoro dei giovani. L’Italia è tra i dieci Stati peggiori sia per i junior sia per i senior ...

Pensioni - Di Maio ci riprova : taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100 : Ancora le Pensioni d’oro nel mirino di Luigi Di Maio: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare al taglio delle Pensioni d’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Di Maio ha ...

Pensioni Quota 100 - Salvini e Durigon la confermano e smentiscono Q104 : A tranquillizzare gli animi degli elettori e di quanti ambivano alla quota 100 ci ha pensato Claudio Durigon (Sottosegretario leghista al Ministero del Lavoro) che ad Agorà (Rai 3) è intervenuto per rassicurare i pensionandi: 'quota 100 non subirà tagli e non diventerà quota 104'. Anche Salvini ha rassicurato: "quota 100 è 62 anni di età più 38 di contributi". Pensioni anticipate, Brambilla smentito: nessuna modifica dei requisiti È una bufala! ...

Pensioni Quota 100 - Governo studia partenza lenta : meno 2 miliardi di spesa : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi venerdì 7 dicembre, riguardano, naturalmente, la nuova misura previdenziale studiata dal Governo Conte quale primo step del superamento della Legge Fornero, vale a dire Quota 100. Secondo quanto riportato dal numero odierno del quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore', la controriforma delle Pensioni (ma anche il reddito di cittadinanza, l'altra colonna portante della manovra finanziaria) partiranno con ...

Manovra - posta la fiducia. Di Maio : a febbraio quota 100 per le Pensioni : Il vicepremier annuncia la road map: "A marzo partirà il reddito di cittadinanza". Resta il nodo deficit

Riforma Pensioni : Quota 104 - Salvini contrario all'aumento dei requisiti : Si discute ancora sulla famigerata Quota 100 mentre il Governo è ancora in fase di trattativa con la Commissione Europea che, dopo la bocciatura della nuova manovra finanziaria si è detto pronta ad avviare la procedura d'infrazione contro l'Italia. Intanto, al fine di abbassare la spesa pensionistica, l'esperto di previdenza Alberto Brambilla lancia l'ipotesi sull'aumento dei requisiti di due anni per l'accesso alla Quota 100. Salvini contrario ...

Pensioni - Matteo Salvini assicura : “Nessun rinvio di quota 100 - parte a inizio 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che la quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, non verrà rinviata ed entrerà in vigore già nei primi mesi del 2019. "Entro oggi ci saranno le stime vere su Pensioni e reddito di reinserimento al lavoro. Se in manovra avremo messo più soldi, potremo spostarli su altro", aggiunge.Continua a leggere

Pensioni e LdB2019 : stop temporaneo su Quota 100 e RdC - cambia la maternità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 6 dicembre 2018 vedono emergere nuovi dettagli sull'iter di discussione parlamentare della Quota 100 e del reddito di cittadinanza, con il fulcro del dibattito che prenderà probabilmente forma a partire dal prossimo 16 dicembre 2018 in Senato. Nel frattempo i tecnici della maggioranza proseguono le verifiche e gli approfondimenti in merito ai provvedimenti, con la prospettiva di riuscire a raccogliere fino ...

Pensioni - Conte pensa di ridurre quota 100 e il reddito può slittare - La Repubblica - : Si prova a scongiurare la procedura d'infrazione e il rischio recessione , si legge sul quotidiano Repubblica. Oggi alla Camera dei deputati sarà chiesta la fiducia riguardo un testo salvagente che ...

Pensioni - nessun rinvio per quota 100 : nel 2019 si esce con 62+38 : Nel 2019 si potrà andare in pensione se si avranno 62 anni di età e 38 di contributi, non ci saranno altri paletti né rinvii: il Governo tira dritto sulla cosiddetta quota 100 e conferma, con il ...

Pensioni : ipotesi quota 100 legge-ponte fino al 2022 - poi basteranno 41 anni di contributi : Il Governo è ancora in fase di trattativa con Bruxelles sulla nuova manovra finanziaria al fine di evitare la procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea per via degli ingenti costi richiesti dalla nuove misure inserite a bilancio. Ad essere interessate a possibili modifiche sono le due misure che costituiscono i pilastri fondamentali della Legge di Stabilità: quota 100 e reddito di cittadinanza che, con molta probabilità, ...