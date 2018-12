Pensioni | Inps | per Ape sociale accolte oltre 21mila domande

INPS - al Sud Pensioni invalidità quasi triple rispetto al Nord : Teleborsa, - Al Sud le pensioni di invalidità rispetto al numero degli abitanti è più che doppio rispetto al Nord. Nel 2017, le pensioni di invalidità erano 932.289 con un calo del 3,3% rispetto al ...

INPS - al Sud Pensioni invalidità quasi triple rispetto al Nord : Al Sud le pensioni di invalidità rispetto al numero degli abitanti è più che doppio rispetto al Nord. Nel 2017, le pensioni di invalidità erano 932.289 con un calo del 3,3% rispetto al 2016 pari a 32.

Pensioni - Inps : effetto Fornero - dal 2012 calate del 3 - 9% : Roma, 5 dic., askanews, - effetto Fornero sulle Pensioni. Tra il 2012 e il 2017 il totale delle Pensioni previdenziali vigenti è passato da 17.224.961 a 16.560.776, con una riduzione complessiva del 3,...

Inps - Quota 100 : 'riscatto flessibile' della laurea ai fini Pensionistici : Chi vorrà riscattare la propria laurea potrà farlo versando dei soldi all’Inps con la massima flessibilità. L’unico svantaggio in tutta questa operazione consisterà nel fatto che l’assegno pensionistico sarà leggermente più basso. Queste, in breve, le misure contenute nella nuova riforma Quota 100 in via di definizione. Inps, riscatto meno oneroso degli anni di università per andare prima in pensione Stiamo parlando dei lavoratori che sono ...

Pensioni - busta arancione Inps entro l’anno : come leggerla : entro fine anno, quasi un milione di lavoratori del settore privato riceveranno la famosa busta arancione targata Inps. Dentro quella busta è contenuto (in maniera del tutto indicativo) l’importo della propria futura pensione. entro fine anno arriva la busta arancione Inps: ecco cosa contiene Ad anticipare questa notizia è stato Tito Boeri, Presidente dell’Istituto di Previdenza Nazionale. “La trasparenza prima di ogni cosa”, ...

Inps - Pensioni erogate dopo 5 anni : la grave denuncia de “La Verità” : Secondo alcune fonti giornalistiche, l’Inps non rispetterebbe i termini previsti nella Carta dei servizi in relazione all’esame delle richieste di pensionamento. Questa, in breve, l’accusa pubblicata dal quotidiano “La Verità” e fondata su alcune indiscrezioni ricevute da una fonte anonima. Inps, la denuncia de “La Verità”: “pensioni erogate dopo 5 anni”, l’Inps trucca i dati statistici a discapito degli assititi Secondo ...

INPS - Boeri sulla Manovra : "Impegni costosi. Riforma Pensioni rischiosa" : Il Presidente dell'INPS Tito Boeri critica la Manovra , che considera avulsa dalla realtà . Lo fa su RAI 1, invitato alla trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, dove rimarca "misurarsi con la ...

Pensioni flessibili e LdB 2019 - su Q100 nuovo allarme dall'Inps e invito al realismo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 novembre 2018 vedono arrivare nuovi avvertimenti dall'Inps in merito alla difficile sostenibilità delle nuove misure di flessibilità previdenziale rispetto alla tenuta dei conti. Una situazione che potrebbe rompere il delicato patto generazionale tra chi versa contributi e chi percepisce un assegno Pensionistico. Nel frattempo dalla stampa specializzata continuano ad emergere notizie sul possibile ...

Pensioni - arrivano le buste arancioni dell'Inps : cosa sono e come funzionano : sono in arrivo per circa un milione di contribuenti le buste inviate dall'Istituto di Previdenza: ecco cosa contengono