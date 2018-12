Pensioni - ecco perché quota 100 non aiuterà il lavoro dei giovani : Svezia, Germania e Danimarca: sono i tre paesi dove è più alta la percentuale di lavoratori senior al lavoro, con tassi di occupazione oltre il 75%. Gli stessi paesi sono anche nella top degli Stati più virtuosi per il lavoro dei giovani. L’Italia è tra i dieci Stati peggiori sia per i junior sia per i senior ...

Pensioni - la Cgil boccia la riforma gialloverde : “Ecco il bluff della Quota 100” : Mentre la legge di Bilancio è ancora in discussione, sono molti i dubbi, soprattutto sul superamento della legge Fornero. Il...

Ecco lo scippo sulle Pensioni : tagli fino al 20% per 2 anni : Scattano i tagli sugli assegni delle pensioni . Nel mirino finiscono le pensioni d'oro che superano i 4500 euro netti . I grillini non fanno passi indietro e dunque, forbici in mano, sono pronti a ...

Pensioni d’oro - ecco il piano : tagli dall’8 al 20 per cento per un periodo di due anni : tagli delle Pensioni più alte dall’8% fino a un massimo del 20%, per un periodo che durerà due anni. L’emendamento sul taglio delle cosiddette «Pensioni d’oro», quelle superiori ai 4.500 euro al mese, non è stato ancora presentato alla Camera, ma da Palazzo Chigi assicurano che arriverà quando la legge di Bilancio sarà discussa al Senato. Ed eccolo...

Manovra - ecco i primi emendamenti : non c’è il taglio delle Pensioni d’oro : Mancano anche le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali

Pensioni d'oro - ecco la stretta : 5 aliquote - tagli fino al 20% : Adesso è scritto nero su bianco. L'emendamento dell'esecutivo alla manovra in merito al taglio delle cosiddette Pensioni d'oro sarà suddiviso in cinque diverse aliquote. Come scrive IlSole24ore , si ...

Pensioni - Tito Boeri e la lettera vergognosa : 'Ecco a chi taglio gli assegni' : Quando le istituzioni fanno terrorismo il sistema civile di un Paese può considerarsi fallito. Non bastavano le batoste di Equitalia sostenute da leggi infami che hanno dato per anni diritto di vita e ...

Spinta agli investimenti : ecco tutti i paletti su Reddito e Pensioni : di Andrea Bassi Il compromesso, sempre che alla Commissione europea accetti la proposta del governo italiano, ha iniziato a prendere forma. Palazzo Chigi e Tesoro, se tutti i tasselli andranno al loro ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : ecco come potrebbe cambiare il divieto di cumulo : Che l'attività di limatura degli interventi sia febbrile lo dimostrano le ultime notizie di cronaca riguardanti lo scontro con Bruxelles ed il possibile slittamento della Quota 100 ad aprile. Ma ...

Pensioni - taglio da 3 - 4 miliardi di euro in manovra : ecco chi ci rimette : Passare dal 2,4 al 2,2 per cento del rapporto deficit-Pil significa risparmiare 3,4 miliardi su una manovra da 37, di cui 22 in deficit posticipando a non prima della prossima primavera la partenza ...

Pensioni - ecco quando (e soprattutto a chi) conviene l’opzione quota 100 : Calcoli alla mano, chi va in pensione prima cumula maggiori rendite rispetto a chi va dopo. Guida minima alla possibile scelta, considerando che l’opzione potrebbe entrare in vigore nel corso del 2019 attraverso un decreto legge o un disegno di legge. E dovrebbe avere due pilastri: la volontarietà della scelta da parte del lavoratore e l’impossibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro per due anni dal pensionamento...--Andare ...

Pensioni - quota 100 : i veri calcoli - ecco a quanto ammonta il tuo assegno : Non solo non ci perdi, ma ci guadagni pure. Avete presente gli allarmi lanciati a giorni alterni da tecnici ed esperti sulle decurtazioni legate a quota 100? C'è chi, come il presidente dell' Inps, ...

Pensioni - da quota 100 a opzione donna : ecco tutte le vie di uscita nel 2019 : Oltre ai 475mila potenziali beneficiari di quota 100, nel 2019 attese 90mila uscite per vecchiaia, 74mila Pensioni ai lavoratori precoci e 60mila Pensioni anticipate...