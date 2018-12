Pensioni, Di Maio ci riprova: taglio del 40% a quelle d’oro per Quota 100

newsinforma

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ancora led’oro nel mirino di Luigi Di: dato che dall’Inps non sono arrivate le notizie sperate sui costi della riforma, durante il vertice di maggioranza di ieri si torna a puntare aldelled’oro. La Lega non tanto approva l’idea, infatti era giunta ad un compromesso: un sistema a scaglioni, che penalizzava le rendite da 90.000 euro, con tagli proporzionali dal 10% al 20%. Ma ieri Diha annunciato che ildelled’oro entrerà in legge di bilancio al Senato la settimana prossima, passando dal 25% al 40%. La Lega si è astenuta dal commentare cifre e stime.Nuovoalled’oro Sebbene ancora non sia chiaro in che modo Diintenda tagliare nuovamente led’oro, pare che potrebbe esserci un prelievo sulla parte eccedente il tetto scelto dal governo. Domenico Proietti, ...