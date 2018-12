Pensioni alte | il taglio può arrivare al 40% | maxi sconti sulle cartelle

Manovra - slitta taglio a Pensioni alte. Ma il governo assicura : «Ci sarà» : Nel governo si tratta sul deficit al 2%. E' possibile un nuovo vertice dei leader con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, tra stasera e domani, quando Tria sarà...

Manovra - il governo tratta sul 2% : slitta il taglio alle Pensioni alte : Nel governo si tratta sul deficit al 2%. E' possibile un nuovo vertice dei leader con il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, tra stasera e domani, quando Tria sarà...

Pensioni alte - tagli dal 10% al 20% per 5 anni. Come funzionano le aliquote : Cinque distinte aliquote per cinque anni: da un minimo del 10% per gli assegni d’importo compreso tra i 90mila e i 130mila euro lordi annui a un massimo del 20% sopra i 500mila euro. L’emendamento del governo alla manovra sulla stretta alle Pensioni elevate (cosiddette “d’oro”), pronto per essere presentato e messo in votazione in Commissione Bilancio alla Camera, è nero su bianco...

RIFORMA Pensioni/ L'alternativa - non a costo zero - a Quota 100 - IlSussidiario.net : Aumenta il numero di lavoratori anziani. Se non si vuole mandarli in pensione occorre allora investire sull'invecchiamento attivo

Maltempo : Enel - in Fvg in contatto con istituzioni per sosPensioni bollette : Trieste, 2 nov. (AdnKronos) - Enel ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alc

Statali - slittano le Pensioni : non c'è il taglio delle "alte" : I dipendenti pubblici potranno andare in pensione anticipata soltanto da settembre del 2019. Slitta ancora in avanti la 'finestra' agli Statali per poter lasciare il lavoro con 'Quota 100', ossia con ...

Pensioni alte : prelievi per 5 anni. Tagli anche ai sindacati Le schede : Sulle Pensioni ?alte?, quelle superiori ai 90 mila euro lordi l?anno, il governo cambia strada. Non ci sarà nessun ricalcolo degli assegni in base ai contributi versati, e...