Pechino rilascia imprenditore Sonzogni

Come preannunciato dal ministro degli Esteri Moavero Milanesi, la Farnesina ha annunciato che è di ritorno daValentino, il manager italiano bloccato da un anno in Cina per una vicenda relativa alla presunta inosservanza di alcune normative fiscali in vigore nel Paese asiatico. Secondo il fisco cinese, la società italo-cinese di cui l'era legale rappresentante sarebbe stata al centro di un giro di fatture false.ha sempre negato sue responsabilità nella vicenda.(Di venerdì 7 dicembre 2018)