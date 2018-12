Pd | Sala | “Renzi non ha più amici | rapporto logorato che non fa bene a nessuno Fonderà

Pd - Sala : “Renzi? La smetta col suo modo di esprimere la realtà. Congresso non c’entra con spread e va fatto subito” : “Leopolda? No, non ci sono andato. Renzi ha torto quando dice che dobbiamo pensare allo spread e non al Congresso del Pd. Non va bene dire che sia tutta colpa di Renzi, ma sarebbe meglio smetterla con il suo modo di esprimere la realtà“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino (Radio24) dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che spiega: “Renzi ha tecnicamente ragione quando dice che con la personalizzazione abbiamo ...