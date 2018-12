Pd | il giallo della candidatura di Renzi e scoppia la rivolta delle donne

Pd - il giallo della candidatura di Renzi per la segreteria. Caos nella corrente dell'ex premier : Una corsa a tre per la segreteria Pd, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Matteo Renzi? Lo scenario per ora si è materializzato in un sondaggio della Swg che però ha messo in allarme gli altri ...

Pensioni - la Cgil boccia la riforma gialloverde : “Ecco il bluff della Quota 100” : Mentre la legge di Bilancio è ancora in discussione, sono molti i dubbi, soprattutto sul superamento della legge Fornero. Il...

Coppa Italia - il Benevento non dà scampo al Cittadella : Bandinelli ‘regala’ l’Inter ai giallorossi : Una rete di Bandinelli permette al Benevento di battere il Cittadella nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, permettendo così ai giallorossi di sfidare l’Inter negli ottavi Sarà il Benevento l’avversario dell’Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia, i giallorossi stendono 1-0 il Cittadella grazie al gol di Bandinelli accedendo così al turno successivo. Cafaro/LaPresse Partita tosta ed equilibrata al Vigorito, ...

Il giallo della multa : dopo 21 anni a pagare è il Comune : MERANO . Doveva incassare una multa per divieto di sosta, si ritrova a dover pagare 1.129 euro di spese legali. Vittima della faccenda dalle tinte kafkiane è il Comune. La cui responsabilità, se di ...

Coppa Italia - Benevento-Cittadella : le quote lanciano i giallorossi per l'Inter : Per la cronaca, le ultime tre sfide sono terminate sempre con il risultato di 1-0, per l'una o per l'altra: un finale che pagherebbe 7 volte la posta a favore del Benevento e 9 per il Cittadella.

Sola contro tutti. L'Italia gialloverde e l'illusione della crescita. Parla Van Rompuy : È la crescita nel 2019 secondo le stime del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Una gigantesca illusione. È sotto gli occhi di tutti che in Italia la crescita non sta aumentando, anzi ha iniziato a ...

Caso Di Maio senior - il faro del Fisco sui cambi di società e il giallo della rapina : Non è mai stato titolare dell'Ardima eppure Antonio di Maio deve all'Agenzia delle entrate 176.000 euro. È giallo sulle motivazioni che hanno fatto scattare l'atto di ipoteca a carico di Di Maio ...

Europa League - il giallo del gol di Cutrone. La decisione definitiva della Uefa : Dalla serata già hitchcockiana di San Siro, coronata dalla rimonta sul Dudelange a suon di manita dei rossoneri, rimane un altro mistero. Siamo al 66'. Il Milan è sotto 2-1. Parte un traversone dalla ...

Il giallo dell'ambasciatore in Libia rimasto a Roma : i capitoli della storia : È una partita politica, che potrebbe sancire, in concreto, una nuova strategia diplomatica, e quindi di politica estera, nei confronti della Libia, più sensibile al dialogo con tutti gli attori del ...

Omicidio Caccia - un giallo senza finale. «Ignorate le indicazioni della famiglia» : Mario Vaudano, ex collega del procuratore assassinato: respinte da Ilda Boccassini le richieste di indagini formulate dai figli. Inchiesta trasferita d'autorità alla Procura generale. I misteri sul ruolo del Sisde Bruno Caccia, un Omicidio senza giustizia "

Il giallo della card per il reddito di cittadinanza : Precisa che sarà una «misura di politica attiva del lavoro, e non già di mero assistenzialismo così come impropriamente sostenuto dai detrattori». Non chiarisce il capitolo stampa delle card. lotta ...

Roma qualificata agli ottavi di finale della Champions League - giallorossi avanti dopo il ko del CSKA Mosca : La Roma si è qualificata agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 ancora prima di scendere in campo all’Olimpico per affrontare il Real Madrid nel big match di questa sera. I giallorossi, infatti, dovevano fare almeno un punto contro i blancos per conquistare il passaggio del turno oppure dovevano sperare che il CSKA Mosca non battesse il Viktoria Plzen nell’incontro incominciato alle ore 18.55 e così è stato: i russi ...

Roma - Totti verrà inserito nella Hall of Fame del club giallorosso : la cerimonia prima della gara col Real : Francesco Totti verrà inserito nella Hall of Fame del club giallorosso, prima di Roma-Real Madrid vi sarà la cerimonia ufficiale Francesco Totti sarà questa sera ancor di più nella storia della Roma, quando riceverà, in un Olimpico quasi tutto esaurito la maglia che lo renderà il 28esimo Romanista nella Hall of Fame del club giallorosso. Nel corso della cerimonia del pre-partita di Roma-Real Madrid, l’ex capitano riceverà la speciale ...

Roma - il giallo delle foto sexy della marescialla diffuse sul web : inchiesta dei pm : Lei ha presentato una denuncia, perché qualcuno avrebbe girato le sue foto, private, a terzi sconosciuti. Il Comando generale del carabinieri ha avviato accertamenti - paralleli a quelli della procura ...