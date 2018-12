Pd | Calenda | non fondo partito | lavoro per ampio Fronte democratico

Calenda : "Non faccio un partito personale" : "Nonostante l'insistenza degli stessi dirigenti di Pd ,'fai un partito e poi ci alleiamo', non ho intenzione di farne uno. Ho sempre detto e ripetuto che non credo ai partiti personali. Altra cosa è lavorare per costruire un ampio Fronte Democratico per le europee". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda (Pd).

Calenda sbotta : "Emiliano candidato - ma non iscritto al Pd. Minniti candidato - ma si ritira (forse) perché non lo appoggia Renzi. Bello. Altre idee?" : "Emiliano non è più iscritto al Pd, ma è il candidato del Pd. Renzi è un senatore del Pd ma si candiderà con un suo partito. Minniti è candidato alla segreteria indipendente da Renzi ma si ritira (forse) perché non ha l'appoggio di Renzi. Bello. Altre idee?". Lo scrive su twitter Carlo Calenda.

Monica Brocca di Besana Brianza apre il primo Calendario di Miss Nonna : è il volto di gennaio : Il concorso è nato nel 2005 quando venne istituita la 'Festa dei nonni' che ogni anno si celebra il 2 ottobre per iniziativa di TeMa Spettacoli. Protagoniste degli scatti del calendario 2019 sono le ...

Presentato il Calendario di Miss Nonna 2019 : ... ideato da Paolo Teti nel 2005, quando il Parlamento Italiano istituì la 'Festa dei Nonni' , che ogni anno si festeggia il 2 ottobre, , è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti , titolare ed ...

Orizzonti (poco) selvaggi - perché Calenda non basta : Dopo le elezioni del 4 marzo Carlo Calenda sembra l’unico tra i leader del centrosinistra ad aver fatto lo sforzo di elaborare un’analisi non soltanto della sconfitta ma anche di quale debba essere un’offerta progressista capace di recuperare gli elettori perduti. Un obiettivo lontanissimo, per esempio, dai piani di Matteo Renzi che fin dall’inizio si è affidato alla “logica del pop corn”: aspettare i disastri della coalizione populista ...

Basket - un Calendario folle. Italia-Lituania si giocherà in contemporanea a Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano. Un sistema che non funziona : Andrea Cinciarini doveva esserci, e ci sarà solo contro la Polonia. Jeff Brooks non ci sarebbe stato comunque. I due lituani dell’Olimpia Milano e tutti quelli dello Zalgiris Kaunas non ci saranno. Una scena ormai consueta, visto che Eurolega e FIBA si fanno la guerra dal 2016 per via dell’impossibilità di trovare un accordo sui calendari. Questa volta, però, accade qualcosa che va al di là di ogni paradosso: giovedì 29 novembre alle ...

Tennis - Djokovic contro il Calendario ATP : la nuova Coppa Davis e la Coppa del Mondo non convincono il serbo : Novak Djokovic ha parlato della nuova Coppa Davis e della Coppa del Mondo ATP, un doppio evento che non è gradito dal Tennista serbo Secondo il serbo Novak Djokovic non è positivo per il Tennis avere più di un torneo a squadre nella stagione, in riferimento alla versione rinnovata della Coppa Davis e della nuova Coppa del Mondo ATP. “Onestamente non penso che sia un bene per lo sport“, ha detto il serbo dopo aver sconfitto il ...

Calendario economico 12 " 16 novembre 2018 - i market mover da non perdere : Passando all'area euro, il dato principale è quello tedesco, con la rilevazione ZEW del sentimento sull'economia tedesca: l'aggiornamento di novembre dovrebbe mostrarsi sostanzialmente invariato tra -...

Roma - Zerocalcare : “Si è incattivita ed è peggiorata ma non per colpa della Raggi”. E commenta Calenda su videogiochi : “Roma? E’ una città che si è incattivita e che ha un astio che sfoga verso gli ultimi. Mi dispiace un sacco perché Roma non era una città così, è peggiorata negli ultimi anni, e non per la Raggi”. Sono le parole del fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare, ospite di Propaganda Live, su La7. L’artista commenta con toni ironici anche il recente tweet dell’ex ministro Carlo Calenda, che ha duramente criticato i videogiochi: “Le sale giochi ...

Ginnastica - la stagione non è finita! Quando si torna in gara? Calendario - date - programma di fine 2018 : A Doha si sono conclusi i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica ma la stagione della Polvere di Magnesio non si è conclusa con la competizione più importante dell’anno. Mancano ancora un paio di mesi al termine del 2018 e ci aspetta ancora tanto spettacolo con le consuete kermesse che accompagneranno gli atleti verso il letargo invernale dove non ci saranno gare e dove ci si concentrerà esclusivamente sugli allenamenti per farsi poi ...

Carlo Calenda contro l'uso dei videogiochi : "Impediscono lo sviluppo del ragionamento. A Casa mia non entrano" : A far infuriare Carlo Calenda, più della politica sono stati i videogiochi. L'ex ministro dello sviluppo Economico ha espresso una dura posizione verso i giochi elettronici, arrivando a considerarli "Una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento- per poi aggiungere- A Casa mia non entrano".Il post di Calenda ha suscitato reazioni varie, tra l'approvazione e delle critiche più o meno ...

Carlo Calenda : "In casa mia i videogiochi non entrano" : 'Considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano'. Così Carlo Calenda , padre di quattro figli, dichiara guerra ...

Calenda contro l'uso dei videogiochi per i bimbi : 'In casa mia non entrano'. Su Twitter si scatena la polemica : 'C onsidero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano ' . E' il post che l'ex ministro Carlo Calenda ha pubblicato ...

Carlo Calenda dichiara guerra ai videogiochi : 'In casa mia non entrano' : Sarà forte ma io considero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano. https://t.co/ZC74SNSFCq — Carlo Calenda , @...