Pattinaggio artistico | Finali Grand Prix Vancouver 2018 | in categoria Junior Alena

Il Pattinaggio artistico Follonica scala le classifiche nazionali e si prepara allo spettacolo di Natale : ... oltre alle storiche allenatrici Elisabetta Iacoboni ed Elena Brizzi, oramai diventate dei veri baluardi delle rotelle, il Follonica collabora costantemente con l'ex campione del mondo, Gabriele ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Tarasova-Morozov e James-Ciprès - sfida per la leadership. Della Monica-Guarise per stupire : Nelle Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 che si svolgeranno questo fine settimana in Canada, a Vancouver, presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, sarà molto interessante seguire la gara riservata alle coppie d’artistico. Nello specifico i riflettori saranno puntati principalmente su due coppie intenzionate ad accaparrarsi provvisoriamente la leadership nel settore. Si tratta di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov ...

Calendario Finali Grand Prix Pattinaggio artistico 2018 - il programma e gli orari del fine settimana a Vancouver. Il palinsesto tv : Nel weekend del 6-9 dicembre si disputeranno le Finali del Grand Prix 2018 di pattinaggio artistico, l’atto conclusivo del massimo circuito itinerante giunge a conclusione e si preannuncia Grande spettacolo presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada). I migliori interpreti della disciplina si daranno battaglia per la vittoria, potremo godere di ottimi programmi e di uno show stellare con cui chiudere ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : la grande sfida Russia-Giappone nel singolo femminile - primo round tra Alina Zagitova e Rika Kihira : Sarà una sfida interamente tra Russia e Giappone quella che vedrà protagoniste le atlete delle categoria individuale femminile alle Finali del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico, questo fine settimana in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. La favorita assoluta della gara è indubbiamente la Campionessa Olimpica in carica Alina Zagitova, la quale ha già confermato il suo straordinario talento ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Shoma Uno e Nathan Chen si giocano la prima posizione. Michal Brezina per un posto di lusso - Junhwan Cha mina vagante : Per il secondo anno consecutivo, il Campione Olimpico Yuzuru Hanyu non potrà partecipare, causa infortunio alla caviglia destra, alle Finali Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, quest’anno in programma presso l’imponente Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver (Canada). Nonostante l’assenza dell’alieno, esattamente come alla Finale di Nagoya 2017 saranno in particolare il giapponese Shoma Uno e lo ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise pronti a stupire nella prima tra i grandi : Tremano le gambe per la prima storica emozione. La coppia di artistico formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise questa settimana faranno il loro esordio alle Finali del Grand Prix 2018-2019, in scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada. Archiviata la gioia per la qualificazione, primo importante obiettivo stagionale, i pattinatori allenati da Cristina Mauri sono pronti a giocarsi tutte le loro carte ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix Vancouver 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : L’impianto Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver, Canada, ospiterà questo fine settimana le Finali del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, evento cardine della prima parte di stagione. Nonostante il ritiro di Yuzuru Hanyu, fuori gioco a causa di un infortunio alla caviglia destra subìto durante la Rostelecom Cup, lo spettacolo sarà garantito da Campioni del calibro di Alina Zagitova, Shoma Uno, Nathan ...

Pattinaggio artistico - Tallinn Trophy 2018 : Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini - podio sfumato. Azzurri al quarto posto : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno ottenuto la quarta posizione al Tallinn Trophy 2018, nono appuntamento del circuito ISU Challenger Series di Pattinaggio artistico, in scena presso la Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia). Gli Azzurri allenati da Rossana Murante e Tiziana Rosaspina, terzi dopo il primo segmento di gara, sono stati autori di un programma libero (pattinato sulle musiche della colonna sonora di “Bonnie and ...

Pattinaggio artistico - Finali Grand Prix 2018 : Yuzuru Hanyu non recupera dall’infortunio. Al suo posto Keegan Messing : Tutti gli appassionati lo temevano da tempo, purtroppo oggi è arrivata l’ufficialità. Per il secondo anno di seguito, Il Campione Olimpico in carica Yuzuru Hanyu salterà le Finali del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, in programma a Vancouver (Canada) dal 6 al 9 dicembre. La conferma è arrivata dalla federazione giapponese; l’alieno, che già non risulta più nell’elenco degli iscritti, non è riuscito a ...

Pattinaggio artistico - Tallinn Trophy 2018 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini in terza posizione dopo lo short program : La Tondiraba Ice Hall di Tallinn (Estonia), sta ospitando questa settimana il Tallinn Trophy 2018, ottava tappa del circuito ISU Challenger Series 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nella specialità delle coppie di artistico Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini hanno ottenuto la terza posizione dopo lo short program. Gli atleti allenati da Rossana Murante e Tiziana Rosaspina hanno ben convinto pattinando un programma energico sulle sensuali ...

Pattinaggio artistico - Javier Fernandez annuncia il ritiro. Gli Europei di Minsk saranno l’ultima gara : Il ventisettenne Javier Fernandez concluderà la carriera da agonista con il Campionato Europeo di Minsk (Bielorussia) in programma dal 23 al 26 gennaio. A comunicarlo è stato il pattinatore stesso durante una conferenza organizzata dal quotidiano iberico ABC per celebrare il quarantesimo anniversario della Costituzione spagnola. La medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi di PyeongChang 2018 ha sottolineato la grande difficoltà che comporterebbe ...

Pattinaggio artistico - Finale Grand Prix 2018 : il sogno è diventato realtà. Della Monica-Guarise e Guignard-Fabbri pronti per la nuova sfida : Manca sempre meno. A partire dal 6 dicembre, per la prima volta in carriera, le due coppie di punta Della Nazionale azzurra Charlène Guignard-Marco Fabbri (danza) e Nicole Della Monica-Matteo Guarise (artistico) faranno il loro debutto assoluto in una Finale del circuito ISU Grand Prix, quest’anno in scena in terra canadese, a Vancouver, sede dei Giochi Olimpici Invernali 2010. Che strana la vita. Proprio a Vancouver Nicole Della Monica ...

Pattinaggio artistico - la crisi momentanea di Evgenia Medvedeva : Il tempo è tiranno - ma il talento è immortale : Una delle notizie più clamorose emerse al termine degli Internationaux De France, ultima tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico disputata alla Polesud di Grenoble, è indubbiamente la mancata qualificazione alle Finali di Vancouver della Vice Campionessa Olimpica Evgenia Medvedeva, apparsa in questo primo stralcio di stagione nervosa, spenta, spaventata. Per la prima volta in carriera, la fuoriclasse russa non ha centrato il ...

Pattinaggio artistico - Warsaw Cup 2018 : Lucrezia Beccari trionfa nel singolo femminile. Daniel Grassl domina nel maschile. Super Italia in Polonia! : Prosegue la striscia di risultati positivi per l’Italia del Pattinaggio artistico. sul ghiaccio della Towar II di Varsavia (Polonia), impianto che ha ospitato la gara internazionale Warsaw Cup 2018, Lucrezia Beccari e Daniel Grassl si sono imposti nella categoria del singolo, rispettivamente Junior e Senior. Nell’individuale Junior femminile Lucrezia Beccari ha conquistato agilmente la vetta con il punteggio di 137.04, guidando ...