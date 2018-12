Patatine fritte | cosa rischi se ne mangi troppe

dilei

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Gustose e sfiziose, lasono un peccato di gola che in tanti amano concedersi: mase neNumerosi studi scientifici si sono occupati di questo tema, arrivando a conclusioni decisamente sconcertanti. Sotto accusa sono soprattutto lesurgelate, pronte per essere gustate, fragranti e deliziose, ma terribilmente pericolose. Lo svela uno studio dell’American Chemical Society che già in passato ha messo sotto accusa questo prodotto che non solo aumenterebbe ilo di cancro, ma creerebbe anche dipendenza.A rendere pericolose lesurgelate sarebbe il doppio processo di cottura, che porterebbe alla formazione di sostanze cancerogene, in particolare l’acrilamide, sostanza tossica messa spesso sotto accusa dagli esperti. La situazione non migliora per quanto riguarda lepreparate in casa ...