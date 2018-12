Papa visita a sorpresa due strutture sociali in periferia Roma : Città del Vaticano, 7 dic. , askanews, - Il Papa ha fatto visita a sorpresa a due strutture sociali nell'estrema periferia sud di Roma, riprendendo così i "venerdì della misericordia" che aveva ...

Missione Emirati - la visita del Papa rilancia il dialogo : 'Il dialogo tra le religioni resta uno dei fattori decisivi per lo sviluppo del mondo. Quello con l'Islam è una via obbligata: lo ritengo necessario benché non facile e gli ostacoli non mancano' ha ...

Sfilata straordinaria dei Misteri - Battista : "Stessa emozione della visita di Papa Francesco". Sul riconoscimento Unesco il sindaco avverte : ... : "Zero passi falsi", rimarca ancora, riferendosi a quel tragitto lungo e tortuoso che non è possibile sbagliare e che dovrebbe, almeno in linea di principio, mettere da parte la politica. "Non ci ...

Enna : picchiano gambiano durante visita Papa - tre arresti : Palermo, 23 nov. (AdnKronos) - Con l'accusa di avere picchiato e aggredito con violenza un gambiano durante la visita del Papa a Piazza Armerina (Enna) lo scorso 15 settembre, la Polizia ha arrestato tre persone. Nei loro confronti il Tribunale di Enna ha emesso un'ordinanze di custodia cautelare ag

Papa : in visita a presidio sanitario per i poveri : Papa Francesco ha lasciato nel primo pomeriggio di oggi la Domus Santa Marta per recarsi in piazza San Pietro dove è stato allestito un presidio sanitario a disposizione dei clochard e di qualunque ...

Papa : disposto a visitare Pyongyang : 15.43 Papa Bergoglio ha detto che "potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Lo ha dichiarato il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in al termine dell'udienza concessa dal pontefice al Vaticano,durante la quale il presidente di Seul ha portato l'invito di Kim Jong-un per il Papa. Il pontefice avrebbe detto che l'invito verbale recapitato da Moon potrebbe bastare, ma sarebbe appropriato un invito formale.

Canonizzazione Paolo VI - Papa Francesco visita Benedetto XVI : Papa Francesco si è recato al Monastero Mater Ecclesiae a trovare il Papa Emerito alla vigilia della Canonizzazione di Paolo VI, Oscar Romero e altri cinque beati. Benedetto XVI è stato creato ...