Pallone d' oro | polemica sul voto ' fantasma' delle Comore | il giornalista non esiste

Pallone d'Oro : vince Modric - la classifica svelata sui social : Luka Modric è il primo croato a vincere il Pallone d'oro e ha preceduto Cristiano Ronaldo, secondo, e Antoine Griezmann, terzo: a confermarlo quella che era già quasi una certezza è stata la classifica di France Football diffusa sui social poco prima della cerimonia di premiazione di stasera alle 21. Il 33enne centrocampista croato del Real Madrid riceverà il premio da David Ginola, nella ...

Pallone d'Oro - i nomi del futuro : da Mbappé a Dybala - chi vincerà nei prossimi anni? : Fin qui solo un piccolo assaggio della carriera che potrebbe portare Mbappé ad essere uno dei giocatori più forti al mondo. Il francese può contare anche sull'aiuto in squadra del brasiliano Neymar , ...

«Sognando Beckham» - anzi di più : le lezioni di Ada Hegerberg - prima donna a vincere il Pallone d'oro : Con una simile carriera il suo sogno non è più Beckham, e neanche Ronaldo , come lui ha segnato 15 gol nel torneo continentale, : «Il calcio è lo sport principale per le ragazze da anni in Norvegia, ...

Pallone d’oro 2018 – Modric risponde alle critiche - la frecciata è per Messi e Cristiano Ronaldo : Luka Modric risponde alle critiche con una velata frecciatina ai suoi rivali per il premio Pallone d’oro: le parole del croato sono sincere e dirette Si è tenuta due giorni fa in Francia la premiazione per il Pallone d’oro 2018, assegnato a Luka Modric. Il calciatore croato ha sbaragliato la concorrenza, interrompendo il dualismo Ronaldo-Messi, durato ben 10 anni. Tantissimi i complimenti ricevuti da Modric, ma questa ...

Pallone d'oro - Modric 'punge' Messi e CR7 : "Il calcio non è solo gol" : Modric: "CR7 e Messi eccezionali, ma la gente voleva qualcosa di nuovo" "nessuno mi ha regalato niente" - Il centrocampista vice campione del mondo con la Croazia nell'ultimo Mondiale giocato in ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si diverte : sorrisi in allenamento - il Pallone d'Oro è dimenticato : Chi si aspettava un Cristiano Ronaldo deluso, sguardi bassi e pochi sorrisi, rimarrà spiazzato: CR7, almeno da quanto si può vedere dalle immagini dell'allenamento odierno della Juventus, ha già ...

Juventus - Allegri : “Il Pallone d’Oro a Modric sarà uno stimolo a Ronaldo” : Allegri CRISTIANO RONALDO – Intervistato a margine dei Gazzetta Sports Awards, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato di questi primi mesi di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera: “Ha aumentato il grande livello di professionalità che c’è sempre stato alla Juventus. E’ un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel […] L'articolo Juventus, Allegri: “Il Pallone ...

Allegri : 'Il Pallone d'oro a Modric sarà uno stimolo per Ronaldo' : Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è convinto che il successo di Luka Modric al Pallone d'oro servirà 'da stimolo' per Ronaldo: 'Cristiano Ronaldo avrebbe meritato il Pallone d'oro per ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo meritava il Pallone d'Oro - vittoria di Modric stimolo per lui' : Il Pallone d'Oro è andato a Luka Modric, che ha così spezzato il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Il secondo posto nella classifica di France Football sarà però da ulteriore stimolo per il ...

Allegri senza peli sulla lingua : “Pallone d’Oro? Cristiano Ronaldo penalizzato dal Mondiale - lo meritava” : Massimiliano Allegri spezza una lancia in favore di Cristiano Ronaldo dopo la mancata assegnazione del Pallone d’Oro: secondo l’allenatore della Juventus, le prestazione del Portogallo hanno penalizzato CR7 Dopo anni di duopolio Cristiano Ronaldo-Messi, l’edizione 2018 dell’assegnazione del Pallone d’Oro ha visto trionfare un nuovo nome: Luka Modric. Il centrocampista croato del Real Madrid ha superato ...

Juve - Allegri : 'Ronaldo era da Pallone d'Oro - vinca il prossimo! Bentancur...' : Bisogna fare una grande partita, è il derby d'Italia: l'importante è che sia una bella serata di sport'. BENTANCUR - 'E' diventato da Juve? E' giovane, del '97, è migliorato molto e ora fa meglio la ...

Solveig scivola sul twerking. E il Pallone d'oro rosa finisce in polemica : Alla fine il premio è andato, come si suol dire, 'in cavalleria' e quello che è rimasto sono solo le polemiche sessiste. È l'altra faccia che ha caratterizzato, ieri sera al Grand Palais di Parigi, la ...

Modric vince il Pallone d'Oro? La famiglia di Cristiano Ronaldo non gradisce : 'Marci - mafiosi - figli di...' : ... certo' -, più dura è stata la reazione della sorella maggiore, Elma, che ha usato parole di fuoco nei confronti della giuria: 'Questo è il marciume del mondo in cui viviamo tra mafia e figli di p ***...

Pallone d’Oro - l’entourage di Ronaldo grida allo scandalo : “Mancanza di rispetto verso il migliore” : La consegna del Pallone d’Oro a Modric ha scatenato le polemiche di chi ritiene che sia stato Cristiano Ronaldo il miglior calciatore del 2018. In prima linea a condurre la battaglia c’è l’entourage del portoghese, da cui filtra tutta la delusione per il verdetto di ieri. Elma Aveiro, sorella dell’attaccante della Juventus, si è sfogata così sui social: “Sfortunatamente questo è un mondo dove comandano i ...