Padova | Carlotta esce per andare a scuola e scompare a 13 anni

: Carlotta, 13 anni, esce per andare a scuola e sparisce: appelli disperati - Pinguinoerotico : Carlotta, 13 anni, esce per andare a scuola e sparisce: appelli disperati - GiusyMontis : RT @CerchiamoDenise: ???? #Vigonza #PADOVA Esce per andare a scuola e scompare a 13 anni: «Aiutateci a trovare Carlotta» Disperato appello d… - CerchiamoDenise : ???? #Vigonza #PADOVA Esce per andare a scuola e scompare a 13 anni: «Aiutateci a trovare Carlotta» Disperato appell… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Ore d’ansia a Vigonza, nella provincia di, per la scomparsa di una ragazza di 13mercoledì mattina è uscita di casa per, un istituto superiore di Mirano, ma lì non è mai arrivata. La famiglia ha lanciato un appello e sporto denuncia ai carabinieri. L’adolnte non ha con sé il cellulare.