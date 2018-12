Ozil | l' Arsenal e l' infortunio per le 1740 ore giocate alla Playstation

Bufera Arsenal : party con vodka - donne e 'hippy crack' per Ozil - Lacazette e Aubameyang : Cos'è l 'hippy crack Intanto, però, fanno il giro del mondo le immagini di Ozil che crolla semisvenuto con un palloncino pieno di gas in bocca, di Lacazette che ciondola su un divano mentre inspira ...

Caos in casa Arsenal - festino a base di alcool e gas esilarante : Ozil e compagni completamente svenuti [FOTO E VIDEO] : Il tabloid inglese ‘The Sun’ ha pubblicato un video in cui si vede come Ozil e altri giocatori dell’Arsenal partecipino ad un party a base di alcool e gas esilarante Uno scandalo di cui l’Arsenal avrebbe fatto volentieri a meno, soprattutto in un periodo delicato della stagione. Il Sun ha infatti pubblicato un video in cui si vedono alcuni giocatori partecipare ad un party a base di alcool, champagne e… gas ...