Ovazione per Mattarella alla Scala Trionfo per l' Attila di Verdi

CTI Foodtech vince la XII edizione del Premio Best Practices per l'InnOvazione di Confindustria Salerno. : Un'edizione all'insegna dei grandi numeri. Si è conclusa la XII edizione del Premio Best Practices per l'Innovazione, iniziativa organizzata da Confindustria Salerno con il supporto di Sviluppo ...

Attila : Ovazione per Mattarella alla Scala - il sipario si alza in ritardo per gli applausi : Ci sono il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell'Economia e delle finanze Giovanni Tria, il sindaco Giuseppe Sala , che prendendo spunto dall'Opera ha parlato di 'tempi ...

Attila : Ovazione per Mattarella alla Scala - il sipario si alza in ritardo per gli applausi : applausi scroscianti per il Capo dello Stato prima dell’inizio - ritardato - della prima scaligera. Il sindaco di Milano Beppe Sala: “Tempi barbari in cui si urla più che dialogare”. Fuori dal Teatro alla Scala esplose alcune bombe carta dagli antagonisti dei centri sociali che protestano contro il decreto sicurezza...

Germania : Ovazione per Merkel a congresso CDU di Amburgo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Merkel - 10 minuti di Ovazione per l'ultimo discorso da presidente Cdu : Dieci minuti di applausi in una sala che le ha elargito ancora un'ovazione: così è stato accolto l'ultimo discorso di Angela Merkel come presidente della Cdu ad Amburgo. La...

Aeronautica - presentato il Calendario 2019 : tra tecnologia e innOvazione - 12 mesi per raccontare come siamo “utili al Paese” : Dodici mesi, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano come l’Aeronautica Militare è utile al Paese, per difendere a 360 gradi quello che di materiale e immateriale ci identifica e contraddistingue e che è il frutto dell’evoluzione e dello sviluppo sociale, culturale, istituzionale ed economico di una intera Nazione. Dodici risposte alla domanda “perché siamo utili”, concorrendo in modo sinergico con le altre Forze Armate e ...

Aeronautica - presentato il Calendario 2019 : tra tecnologia e innOvazione - 12 mesi per raccontare come siamo “utili al Paese” : Dodici mesi, dodici pagine con storie e immagini che sintetizzano come l’Aeronautica Militare è utile al Paese, per difendere a 360 gradi quello che di materiale e immateriale ci identifica e contraddistingue e che è il frutto dell’evoluzione e dello sviluppo sociale, culturale, istituzionale ed economico di una intera Nazione. Dodici risposte alla domanda “perché siamo utili”, concorrendo in modo sinergico con le altre Forze Armate e ...

InnOvazione - asse Napoli-Pechino : la Cina è più vicina per le startup : ... l'intesa tra la Chinese Association for Pharmaceuticals and Medical Devices Technology Exchange, l'International Technology Transfer Network e la Fondazione IDIS - Città della Scienza per la ...

Campidoglio : soddisfatti per aggiornamento e riapprOvazione bilancio Ama 2017 : Roma – “Roma Capitale apprende con soddisfazione che il progetto di bilancio di Ama relativo all’anno 2017 e’ stato aggiornato e riapprovato alla luce dei recenti rilievi avanzati dal Campidoglio. Ora verranno attivate tutte le procedure per arrivare in tempi brevi all’approvazione del nuovo bilancio da parte del socio unico”. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L'articolo Campidoglio: soddisfatti ...

Settimana Italia-Cina della scienza - tecnologia e innOvazione : giovedì tappa finale a Cagliari. Pigliaru e Paci : grande riconoscimento per le nostre competenze e ... : Cagliari, 4 dicembre 2018 - Sarà Cagliari a ospitare, giovedì prossimo 6 dicembre dalle 9.30 alla Manifattura Tabacchi, la tappa finale della prestigiosa Settimana Italia-Cina della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, il più grande evento europeo di internazionalizzazione tra i due Paesi. L'evento viene organizzato ogni anno dai Ministeri per l'Universita e la Ricerca ...

Settimana Italia-Cina della scienza - tecnologia e innOvazione : giovedì tappa finale a Cagliari. Pigliaru e Paci : grande riconoscimento per ... : Paci, MERCATO CINESE UNA grande OPPORTUNITÀ - "L'appuntamento di giovedì a Cagliari è per tutta la Sardegna, per la sua economia, una grande occasione. È inoltre un forte riconoscimento al nostro ...

CNH si aggiudica due premi per l'innOvazione in agricoltura : CNH Industrial ottiene nuovi riconoscimenti per l'altissima capacità di innovazione sulle macchine agricole , in vista del salone SIMA 2019 , che si terrà a febbraio 2019 a Parigi. Le controllate Case ...

X Factor 2018/ Sherol eliminata - Ovazione per Anastasio e svelato il primo ospite della finale : Marco Mengoni - IlSussidiario.net : Sherol Dos Santos è l'eliminata della sesta puntata di X Factor. Il pubblico acclama Anastasio e salva Leo Gassmann. I Giudici: 'La puntata più bella'.

Pasta e innOvazione : investimenti per 500 milioni l’anno - per migliorare la qualità guardando al futuro : La Pasta che verrà… si vede già oggi. Se un alimento tipico della tradizione, consumato da tutti gli italiani o quasi (99%), in media circa 5 volte a settimana, riesce a mantenersi protagonista della spesa degli italiani, è anche per la sua capacità di interpretare tendenze, cambiamenti degli stili di vita, nuove frontiere del gusto e della nutrizione. Secondo una stima di AIDEPI (Associazione Industrie del Dolce e della Pasta Italiane), i ...