Otto piccoli piddini

Tentazione Huawei P20 Lite del 13 Ottobre : prezzo piccolissimo - come il P10 Lite : Si annovera senza dubbio tra i dispositivi più appetibili del momento l'entry-level Huawei P20 Lite, un dispositivo bello da vedere e comodo da utilizzare, proprio come piace a quelli che badano alla sostanza e poco alla forma. Questi sono i motivi alla base del successo del terminale: pratico, economico ed essenziale. Oggi 13 ottobre siamo qui per parlarvi delle migliori offerte che vi consentiranno, all'occorrenza, di portarvelo a casa al ...

Pozzallo : poliziOtto prestigiatore per i piccoli migranti : Un ispettore di polizia in servizio al centro di prima accoglienza di Pozzallo, in provincia di Ragusa, cerca di rallegrare i piccoli ospiti con uno spettacolo di magia. Il video è stato pubblicato ...

6 Ottobre - Legion Run Roma : anche 10 ostacoli a misura di bimbo per piccoli legionari : Sabato 6 ottobre 2018 le Legioni tornano a Roma Dopo il grande successo delle prime due edizioni, Atleticom presenta la terza Roma Legion Run, l’entusiasmante prova OCR non competitiva di 5 km con 21 ostacoli di fango, fuoco, acqua, filo spinato e ghiaccio da superare insieme alla propria Legione. Non è una competizione, ma una gara unica nel suo genere, studiata per offrire ai partecipanti l’opportunità di impegnarsi oltre i propri limiti ...

Un poliziOtto fa il mago per divertire i piccoli migranti : il video più bello che vedrete oggi : L'agente intrattiene con giochi di prestigio alcuni piccoli ospiti del centro per migranti di Pozzallo: dopo lo stupore iniziale, il gioco finisce con una risata. Il video è stato caricato sulla pagina Facebook "Parole in Giacca Blu" e ha fatto il giro del web.Continua a leggere