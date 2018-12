Oscar 2019 | Kevin Hart non condurrà la cerimonia | l’attore si ritira dopo le polemiche

Parte da favorita Lady Gaga ai Golden Globes 2019 (e dunque agli Oscar) con le nomination di A Star Is Born : “Grata a Bradley Cooper” : Sulla carta è già il trionfo più atteso, quello di Lady Gaga ai Golden Globes 2019 per A Star Is Born, tanto come miglior attrice protagonista quanto per la colonna sonora con Shallow. Tra i film più acclamati dell'anno dalla critica e tra i maggiori incassi al box office nel mondo, A Star Is Born ha ottenuto 5 nomination ai Golden Globes 2019 e tanto il film quanto i suoi protagonisti partono certamente da favoriti per la vittoria del ...

Oscar : il comico Kevin Hart condurrà la cerimonia 2019 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Oscar 2019 - ecco i 25 film d’animazione in corsa per la statuetta : “For your consideration” è questa l’espressione che si usa in questo periodo nell’industria cinematografica americana in vista dei premi che verranno consegnati nell’Awards Season, durante i primi mesi di ogni anno. Proprio in queste settimane, gli studios propongono alle giurie dei vari riconoscimenti, e in particolare all’Academy degli Oscar, i titoli da prendere in considerazione al fine di mettere a punto le tante ...

Scelti i brani di A Star Is Born per gli Oscar 2019 - tre ballate proposte per la Miglior Canzone Originale (video) : La scelta dei brani di A Star Is Born per gli Oscar 2019 ha visto Warner Bros puntare su un tris potenzialmente vincente: la protagonista Lady Gaga, al debutto da protagonista al cinema nel remake del classico di Hollywood rivisitato da Bradley Cooper, potrebbe potenzialmente essere nominata più di una volta nella categoria Miglior Canzone Originale (le regole prevedono un massimo di due canzoni in nomination da uno stesso film). Secondo ...

DOGMAN DI MATTEO GARRONE È IL CANDIDATO DELL'ITALIA AGLI Oscar 2019/ Sfiderà Roma e Sunset : OSCAR 2019, miglior film straniero: DOGMAN di MATTEO GARRONE è il CANDIDATO per l'Italia scelto dalla Commissione. "Ha le caratteristiche per sfidare il cinema mondiale".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 21:51:00 GMT)

Dogman di Matteo Garrone è il candidato dell'Italia agli Oscar 2019/ "Inizia un nuovo viaggio" : Oscar 2019, miglior film straniero: Dogman di Matteo Garrone è il candidato per l'Italia scelto dalla Commissione. "Ha le caratteristiche per sfidare il cinema mondiale".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 20:02:00 GMT)

Dogman di Matteo Garrone è il candidato dell'Italia agli Oscar 2019/ La scelta soddisfa il web : Oscar 2019, miglior film straniero: Dogman di Matteo Garrone è il candidato per l'Italia scelto dalla Commissione. "Ha le caratteristiche per sfidare il cinema mondiale".(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:52:00 GMT)