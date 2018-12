Orfani di femminicidio | niente più fondi in manovra

Fondo Orfani femminicidio - Salvini evita il tema : “Il Senato potrà eventualmente migliorare una manovra già positiva” : Conferenza stampa di Matteo Salvini a Montecitorio assieme ai ministri Marco Bussetti e Lorenzo Fontana per presentare un progetto di legge che reinserisce la materia di educazione civica obbligatoria nelle scuole. Il leader della Lega chiede ai giornalisti solo domande sul tema oggetto della conferenza stampa. E alla nostra richiesta di chiarimenti sull’emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il Fondo per gli ...

Ecco perché il governo ha fatto una "bastardata" contro gli Orfani di femminicidio : Talvolta certe parole vengono direttamente dal cuore, e dalla rabbia. La parola "bastardata" che ho pronunciato ieri di solito non appartiene al mio linguaggio, eppure è salita spontanea alle labbra quando la Commissione Bilancio della Camera ha respinto il mio emendamento alla manovra economica per istituire un fondo di 10 milioni di euro a sostegno delle famiglie affidatarie dei bambini orfani di femminicidio, gli zii, i nonni, i ...

Bocciato l'emendamento per gli Orfani di femminicidio - Carfagna : "E' una bastardata" : La vicepresidente della Camera si sfoga su Twitter: "Una vergogna che tradisce tutti gli impegni pubblici presi dai partiti della maggioranza"

Bocciato emendamento per i fondi agli Orfani di femminicidio - ira Carfagna : “Bastardata - hanno trovato i soldi per le birre artigianali” : Manovra, Bocciato emendamento per i fondi agli orfani di femminicidio, la Carfagna su tutte le furie: “hanno trovato i soldi per le birre artigianali e non li trovano per gli orfani… Bastardata!” La commissione Bilancio della Camera ha Bocciato un emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il fondo per gli orfani di femminicidio. “Una vergogna” dice la vicepresidente della Camera Mara Carfagnache aveva ...

Manovra - bocciato l’emendamento per mettere più soldi nel fondo per gli Orfani di femminicidio. Carfagna : “Bastardata” : La commissione Bilancio della Camera ha bocciato un emendamento di Forza Italia per incrementare di 10 milioni di euro il fondo per gli orfani di femminicidio. “Una vergogna” dice la vicepresidente della Camera Mara Carfagna che aveva firmato la proposta di modifica alla Manovra. “Non sono riusciti – aggiunge – a far spuntare 10 milioni di euro per le famiglie che si prendono cura degli orfani di femminicidio, delle ...

Intervista a Carfagna : “Il governo ha lasciato senza soldi gli Orfani di femminicidio - bastardata” : "Dietro alla propaganda non c’è nulla. Nemmeno sulla legge di Bilancio, che è la più importante dell’anno, hanno avuto un approccio serio. Hanno festeggiato dal balcone di palazzo Chigi a settembre una manovra che non è mai esistita. Ancora oggi, 5 dicembre, non abbiamo idea di quali siano le dimensioni di questa manovra, di come verranno spesi i soldi degli italiani", dichiara la vicepresidente della Camera Mara Carfagna a Fanpage.it.Continua ...

Femminicidio : "Così adottammo gli Orfani di Marianna Manduca" : Roma,, askanews, - A parlare è Carmelo Calì, cugino di Marianna Manduca, uccisa brutalmente nel 2007 a Palagonia, in provincia di Catania, dall'ex marito che aveva denunciato più volte.Calì e la ...

Femminicidio - il dolore di un padre : "La legge che dovrebbe tutelare i miei nipoti - Orfani - non funziona" : C'è il dolore di chi muore, uccisa dall'uomo che diceva di amarla. E c'è il dolore di chi resta, di chi, si trova a dover fare i conti, per tutta la vita che rimane, con le conseguenze del Femminicidio della figlia, della mamma, della sorella, dell'amica. Sono i sopravvissuti, mamma, papà, figli, fratelli, familiari, amici e sorelle delle donne assassinate perché donne. Matteo Morlino li chiama "le vittime ...