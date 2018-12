Ora Travaglio non pubblica la vignetta di Vauro su Toninelli e la Tav

Travaglio : "Il video di Maria Elena Boschi sul padre di Di Maio? Forse lei confida nella smem Ora tezza generale" : "Analogie tra le vicende del padre di Luigi Di Maio e di quello di Maria Elena Boschi ? Forse Boschi confida nella smemoratezza generale. In realtà, bisogna ricordare alcune cose, fermo restando che, se ...

Travaglio : “Il video di Maria Elena Boschi sul padre di Di Maio? Forse lei confida nella smem Ora tezza generale” : “Analogie tra le vicende del padre di Luigi Di Maio e di quello di Maria Elena Boschi ? Forse Boschi confida nella smemoratezza generale. In realtà, bisogna ricordare alcune cose, fermo restando che, se il padre di Di Maio ha fatto lavorare in nero uno o più operai nella sua ditta, è un fatto grave, di cui dovrà rispondere“. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio , commenta il video diffuso ...

Mara Carfagna zittisce Travaglio : 'I suoi sogni sono surreali - noi anc Ora ti alla realtà' : Probabilmente i moderati hanno trovato un leader dal quale potersi far rappresentare. E' giovane, ha studiato e ha dimostrato di saper lavorare bene quando ne ha avuto l'opportunità. Ed è soprattutto donna. E' Mara Carfagna (Forza Italia), la promotrice della campagna anti-violenza sulle donne #nonènormalechesianormale che si sta diffondendo a macchia d'olio in questi giorni. Campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne alla ...

DIETRO LE QUINTE/ Governo battuto - prove di maggi Ora nza Travaglio-Pd - IlSussidiario.net : Alla Camera il Governo è stato battuto su un emendamento dell'on. Vitiello al ddl anticorruzione: si alleggerisce la pena per il peculato.

Travaglio perde la causa contro Tiziano Renzi : "Anc Ora un paio di mazzate e si chiude" : Il giornalista critica la sentenza che ha condannato Il Fatto Quotidiano a risarcire il padre dell'ex premier per 95mila...

Marco Travaglio dopo la condanna a risarcire Tiziano Renzi : "AncOra un paio di mazzate come queste e Il Fatto chiude" : La sentenza del Tribunale civile di Firenze che condanna in primo grado Il Fatto Quotidiano al pagamento di un risarcimento di 95 mila euro a Tiziano Renzi, papà dell'ex premier, "mette a rischio la sopravvivenza del nostro giornale e ci costringe a rivolgerci subito a voi lettori. Perché abbiamo bisogno di voi". A scriverlo è il direttore Marco Travaglio, assicurando che "pagheremo il dovuto e ci appelleremo per farci ...