Onu | non passa risoluzione che accusa Hamas di terrorismo

Non passa a Onu a mozione contro Hamas : ANSA, - WASHINGTON, 7 DIC - Schiaffo all'amministrazione Trump all'assemblea generale dell'Onu, dove l'ambasciatrice Nikki Haley non è riuscita a far passare una mozione che avrebbe condannato per la ...

Schiaffo a Trump - non passa a Onu mozione contro Hamas : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ecotassa - Di Maio : 'BOnus per chi acquista auto che non inquinano' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ecotassa - Di Maio : “BOnus per chi acquista auto non inquinanti. Incontrerò costruttori - associazioni e sindacati” : “Vogliamo impedire nuove tasse a famiglie che comprano utilitarie per necessità. Noi vogliamo impedire che le famiglie in difficoltà, che magari comprano un’utilitaria o una city car perché non possono permettersi altro, paghino nuove tasse”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, che dopo il vertice a Palazzo sugli emendamenti del governo alla manovra, ha risposto alle domande dei cronisti sulla cosidetta ‘Ecotassa‘ ...

Ecotassa - Di Maio : bOnus non inquinanti : 19.05 "Il taglio delle pensioni d'oro entrerà nella legge di Bilancio al Senato, la settimana prossima. Passiamo dal 25 al 40% di tagli", dice il vicepremier Di Maio al termine del vertice di governo. Per reddito di cittadinanza e quota 100"potrebbero servire meno soldi, mantenendo la stessa platea" e senza slittamenti,spiega Di Maio.Sull'Ecotassa:"Non c'è alcuna tassa alle auto, è un bonus per chi acquista quelle che non inquinano". "Miriamo ...

UNRAE : emendamento bOnus-malus “miope e non funzionale” : L’emendamento bonus-malus è miope e non funzionale al rinnovo del parco auto: a dirlo nel comunicato che segue l’UNRAE, unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri. Il paradosso di una proposta, che è meritevole nell’intento, ma che nei fatti non migliorerà la problematica del rinnovo del parco auto e dell’inquinamento delle nostre città. Di seguito il comunicato […] L'articolo UNRAE: emendamento bonus-malus ...

Maternità - ben vengano congedi e bOnus asili. Ma non è così che si ferma il calo delle nascite : Sul fronte del sostegno alla Maternità e paternità arrivano, senza dubbio, alcune buone notizie: sono state inserite nella manovra finanziaria la possibilità per le donne di lavorare fino al nono mese, l’aumento del bonus per l’asilo nido, l’allungamento a cinque giorni del congedo di paternità. La prima è una misura liberale che le donne aspettavano da tempo, perché molte misure teoricamente volte a proteggere donne e bambini ...

Cambia la maternità : si può lavorare fino al nono mese. 1500 euro per il bOnus nido : Si potrà scegliere di sfruttare l’intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il bonus nido sale a 1.500 euro l’anno

Cambia il congedo di maternità : al lavoro fino al nono mese. Sale il bOnus per i nidi : L’emendamento della lega approvato in commissione bilancio: Cambiare le regole del congedo. Le neomamme potranno prolungare, la loro permanenza al lavoro ma solo su parere del medico

Maternità - nuovo congedo : al lavoro fino al nono mese. Sale il bOnus per i nidi : L’emendamento della lega approvato in commissione bilancio: cambiare le regole del congedo. Le neomamme potranno prolungare, la loro permanenza al lavoro ma solo su parere del medico

Maternità - le donne potranno lavorare fino al nono mese. Aumenta bOnus asili e congedo di paternità sale a 5 giorni : Cambia con la manovra finanziaria, in discussione in queste ore a Montecitorio, il congedo per le neomamme lavoratrici. Chi vorrà (con via libera del medico) potrà rimanere al lavoro fino al nono mese, portandosi ‘in dote’ l’intero periodo di astensione di 5 mesi a dopo il parto. E’ quanto prevede un emendamento della Lega dedicato alle politiche delle famiglia approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Il nuovo ...

Grillo : "BOnus bebè non basta - è solo aiutino" : Dal bonus bebè , "solo un aiutino", ai nuovi membri del Consiglio superiore di sanità , ci sarà "una selezione meritoria sulla base del curriculum", passando per i vaccini e l'alleanza gialloverde , "...

Clima - il segretario generale Onu : il mondo è “fuori rotta - non stiamo facendo abbastanza” : Il pianeta è “totalmente fuori rotta” nel suo progetto per scongiurare gli effetti dei cambiamenti Climatici: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’apertura ufficiale del vertice COP24 a Katowice (Polonia). Guterres ha spiegato ai delegati che “anche se assistiamo a devastanti impatti Climatici che causano il caos in tutto il mondo, non stiamo ancora facendo ...

Clima - parte la COP24 a Katowice : Onu "mai così grave"/ Ultime notizi - Costa : "non sarà pietra miliare" - IlSussidiario.net : COP24, conferenza sul Clima a Katowice , Polonia, : Onu, 'situazione mai così grave'. Ministro Costa, 'non sarà una pietra miliare': le Ultime notizie