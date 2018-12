huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Onu-Hamas, la triste uscita di scena del 'falco Nikki'. E ora tocca a Heather - sadape54 : RT @HuffPostItalia: Onu-Hamas, la triste uscita di scena del 'falco Nikki'. E ora tocca a Heather - HuffPostItalia : Onu-Hamas, la triste uscita di scena del 'falco Nikki'. E ora tocca a Heather - RiotBloc : L'ONU vota a favore della fine dell'occupazione della Palestina e rigetta risoluzione USA contro Hamas… -

(Di venerdì 7 dicembre 2018) Una sconfitta bruciante nella sua ultima battaglia al palazzo di Vetro. L'ultima battaglia diHaley, l'ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite che a fine anno lascerà – lei dice per sua scelta - la carica E lo farà con una risoluzione, proposta dagli Stati Uniti, bocciata. Ieri l'Assemblea generale ha bocciato la mozione Usa che chiedeva la condanna diper il lancio di razzi verso il territorio israeliano e per incitamento alla violenza. Servivano i due terzi dei voti in Assemblea per farla passare, ma la risoluzione ha ottenuto solo 87 sì, contro 57 no e 33 astensioni. Non sono servite le parole di Haley che poco prima del voto definiva"il più ovvio e grottesco caso di terrorismo del mondo"."L'Assemblea Generale ha approvato oltre 700 risoluzioni che condannano Israele. E non una sola risoluzione che condanna. Questo, ...