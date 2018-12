: • Cyber News • #Onu, bocciata risoluzione contro Hamas - Cyber_Feed : • Cyber News • #Onu, bocciata risoluzione contro Hamas - TelevideoRai101 : Onu, bocciata risoluzione contro Hamas - LaPresse_news : Hamas: Schiaffo a Trump risoluzione di condanna bocciata all'Onu -

Non è passata laproposta all'Onu dagli Usa, per voce dell'ambasciatrice Nikki Haley, di condanna del movimento palestinese diaccusato di sparare missiliIsraele. La proposta ha ottenuto 87 voti dall' assemblea generale, non raggiungendo la maggioranza dei due terzi richiesta. Cinquantotto paesi si sono opposti alla misura e 32 si sono si sono astenuti. Haley ha ripetutamente accusato le Nazioni Unite di avere un pregiudizio anti-israeliano e ha difeso Israele nel suo ultimo scon,(Di venerdì 7 dicembre 2018)